"Ангели" над рівнем моря: Кендіс Сванепул позувала на вершині скелі у звабливому купальнику

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Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

30-річна супермодель та знаменита "ангельська" представниця білизняної марки Victoria's Secret поділилася незвичайною світлиною з відпочинку. Кендіс Сванепул віддала перевагу естремальному проведенню часу, а не лінивому, лежачи на пляжі.

Світлиною, яка одразу ж заполонила серця фанатів, Кендіс Сванепул поділилася на своїй сторінці в Instagram. Ще одна з "ангелів" Victoria's Secret обрала відпочинок з подругою Даутцен Крус, яка разом з нею полізла підкорювати вершини.

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Звабливі моделі вибралися на високу скелю поруч з морем, позуючи в красивому отворі у сексуальних позах. На Кендіс Сванепул був суцільний купальник з розрізами на талії, а Даутцен Крус віддала перевагу роздільному бікіні. Незважаючи на відстань, з якої зроблене фото, моделям вдалося продемонструвати свою стрункість та вміння показати себе з найкращого ракурсу навіть не скелі, а не лише на подіумі.

Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул / Instagram / @angelcandices

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Victoria's Secret Еротика
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