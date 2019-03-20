"Ангели" Victoria's Secret: імена та біографії знаменитих моделей

Білизняне шоу Victoria's Secret підкорило серця поціновувачів красивої білизни ще у 1980-х роках. Організатори шоу намагаються обирати моделей, які відзначаються не лише ідеальною зовнішністю та фігурою, але й особливою харизмою. LifeStyle 24 підготував для вас список дівчат, які носять почесне звання "ангела" і виходить на подіум в найпопулярнішій білизні сьогодення.

Один із найпопулярніших білизняних брендів бере свій початок у далекому 1977 році. З того часу в корпорації Victoria's Secret чимало змінилося, однак традиційні феєричні fashion-шоу щороку обговорює весь світ.

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Попереднє Victoria's Secret Show відбулося в Нью-Йорку на початку листопада 2018 року. Моделі та "ангели" представляли нові колекції під музику найкращих виконавців, а головною частиною шоу була демонстрація коштовних бра. Щороку представники бренду обирають нову модель для виходу на подіум в білизні, яка коштує не менше, ніж мільйонів доларів. Цьогоріч її представляла 30-річна шведська модель Ельза Госк.

Білизняна марка Victoria's Secret давно заслужила репутацію найпопулярнішого бренду, який співпрацює лише з найкращими моделями. Однак майже кожного року склад команди "ангелів" змінюється з різних причин. Так, на показі у 2018 році ряди представників Victoria's Secret покинула Адріана Ліма. А в березні 2019 року представники бренду оголосили про нового "ангела" в команді Victoria's Secret. Нею стала 25-річна угорська модель Барбара Палвін.

Журналісти LifeStyle 24 підготували для вас весь список моделей, які входять у інтернаціональну команду "ангелів" станом на 2019 рік і є представниками одного з найпопулярніших білизняних брендів Victoria's Secret.

Бехаті Прінслу



Бехаті Прінслу на Victoria's Secret Show 2018 / Getty Images

Намібійська дівчина, батько якої є церковним місіонером, в дитинстві мріяла стати морським біологом. Однак доля подарувала їй куди кращі перспективи. В 2004 році Бехаті Прінслу стала моделлю Victoria's Secret, а в 2009 році – "ангелом" знаменитої марки і до сьогодні вона підкорює подіум феєричного шоу в найпопулярнішій білизні.

Кендіс Сванепул



Кендіс Сванепул на Victoria's Secret Show 2018 / Getty Images

Історію успіху 30-річної Кендіс Сванепул можна сміливо порівнювати з казкою "Попелюшка". Дівчина народилася в Північно-Африканській Республіці і працювала на молочно-м'ясній фермі своєї сім'ї. У 15 років під час поїздки з матір'ю на місцевий ринок вона отримала пропозицію від модельного агенства. Тоді дівчина навчалася в коледжі святої Анни, а з часом почала отримувати все більше і більше робочих пропозицій. Через два роки вона вже подорожувала всією Європою і Південною Африкою, а після першого турне переїхала у Нью-Йорк. У 2010 році Кендіс Сванепул стала першою південноафриканською моделлю, яка отримала почесне звання "ангела" Victoria's Secret. А у 2013 році її обрали для представлення дорогоцінного Royal Fantasy Bra, який коштував 10 мільйонів доларів.



Кендіс Сванепул представляє Royal Fantasy Bra у 2013 році / Instagram / @angelcandices

Лілі Олдрідж



Лілі Олдрідж на Victoria's Secret Show у 2017 році / Getty Images

Американська супермодель розпочала кар'єру в модельному бізнесі у 17 років. Тоді вона знялася для іспанського Vogue, після чого прикрашала обкладинки багатьох знаменитих глянців. У 2010 році Лілі отримала пропозицію представляти бренд Victoria's Secret як "ангел", а в 2015 їй випала змогла вийти на подіум в найбажанішому дорогоцінному бра.



Лілі Олдрідж в коштовному Bra на Victoria's Secret Show у 2015 році / Instagram / @victoriassecret

Жасмін Тукс



Жасмін Тукс на Victoria's Secret Show у 2018 році / Getty Images

Екзотична американська красуня в модельному бізнесі з 15 років. Вперше дівчина дебютувала на міжнародному подіумі у 2011 році. Тоді вона й потрапила на обкладинку італійського Vogue. На даний момент 28-річна Жасмін Тукс представляє одне з найкращих модельних агентств IMG models і є "ангелом" Victoria's Secret. Вперше представляти популярну білизну їй запропонували на підсумковому показі у 2012 році. З того часу вона щороку брала участь в показах білизняної марки. У квітні 2015 року вона поповнила ряди "ангелів" Victoria's Secret, а в 2016 році їй випала честь вийти на подіум і представити найочікуванішу модель білизни – коштовне Fantasy Bra.



Жасмін Тукс представляє Fantasy Bra на шоу в 2016 році / Instagram / @jastookes

Лаіс Ребейро



Лаіс Ребейро на Victoria's Secret Show у 2018 році / Getty Images

28-річна бразилійка Лаіс Ребейро зі зростом 184 сантиметри підкорювала подіуми і зачаровувала екзотичною красотою з 19 років. У 2009 році дівчина переїхала до Нью-Йорка, який відкрив для неї безліч горизонтів у модельному напрямку. У 2010 році представники бренду Victoria's Secret помітили красуню і запросили на підсумкове феєричне шоу. З того вона працювала з маркою як модель. У 2012 році дівчина не вийшла на подіум відомого шоу через вивих щиколотки, однак це не завадило їй поповнити ряди "ангелів" Victoria's Secret у 2015 році. Через два роки після отримання славнозвісного звання Лаіс представляла коштовне Fantasy Bra на Victoria's Secret Fashion Show в Шанхаї.



Лаіс Ребейро в коштовному Bra на показі у 2017 році / Instagram / @laisribeiro

Ельза Госк



Ельза Госк на Victoria's Secret Show у 2018 році / Getty Images

Шведська супермодель почала співпрацювати з модельними скаутами у 14 років. Однак в певний період життя дівчина вирішила сконцентрувати свою увагу на навчанні та спорті. Ельза займалася баскетболом і навіть грала у Національній лізі. Однак через травму не змогла продовжити кар'єру спортсменки. Саме тоді вона вирішила повернутися до модельного бізнесу. Спортивна форма, параметри і ріст – все це посприяло швидкому кар'єрному росту Ельзи Госк. Вона переїхала до Нью-Йорка і в 2011 році вже почала співпрацювати з білизняним брендом Victoria's Secret. Протягом трьох років вона виходила на подіум як модель, а в кінці 2014 року стала очікуваним "ангелом" і вперше одягнула славнозвісні крила. На попередньому підсумковому показі Victoria's Secret Ельза Госк представляла дорогоцінне бра вартістю 1 мільйон доларів. Над бюстгальтером, в якому вона дефілювала по подіуму, працював ювелірний бренд Atelier Swarovski.



Ельза Госк представляла Bra на показі у 2018 році / Getty Images

Сара Сампайо



Сара Сампайо на Victoria's Secret Show у 2018 році / Getty Images

27-річна португальська модель увірвалася в fashion-індустрію у 16 років після перемоги у місцевому конкурсі краси. Після цього Сара отримувала чимало пропозицій від глянців, знімалася для обкладинок, однак не з'являлася на подіумі. У 2012 році вона стала обличчям італійського виробника білизни Calzedonia, а у 2013 вперше вийшла на подіум як модель Victoria's Secret. Дівчина зачарувала глядачів і представників бренду своєю харизмою, тому в квітні 2015 року Сара поповнила команду славнозвісних "ангелів" Victoria's Secret.

Ромі Стрейд



Ромі Стрейд на Victoria's Secret Show у 2018 році / Getty Images

У свої 23 роки нідерландська модель досягла неабияких успіхів у модельній кар'єрі. У 2011 році вона підписала контракт з популярним американським агентством DNA Model Management, а в 2015 році, у віці 20 років, отримала можливість представляти білизну Victoria's Secret як славнозвісний "ангел".

Стелла Максвелл



Стелла Максвелл на Victoria's Secret Show у 2018 році / Getty Images

28-річна білявка, яка народилася в Бельгії в сім'ї північноірландських дипломатів, в ранньому віці переїхала в Австралію, а згодом в Нову Зеландію, але призначення знайшла для себе лише у Нью-Йорку. У 2014 році її вперше запросили на підсумковий показ Victoria's Secret. А почесне звання "ангела" вона отримала у 2015 році.

Марта Хант



Марта Хант на Victoria's Secret Show у 2018 році / Getty Images

Ще в юному віці американська красуня була помічена модельним агентом і отримала запрошення на кастинг, який змінив усе її життя. Дівчина одразу підписала контракт з найпрестижнішим американським модельним агентством IMG models і переїхала жити до Нью-Йорка. Вперше Марта засвітилася на подіумі в Парижі у 2007 році. У 2013 році отримала запрошення дефілювати в білизні Victoria's Secret як модель, а у 2015 році стала "ангелом".

Тейлор Хілл



Тейлор Хілл на Victoria's Secret Show у 2018 році / Getty Images

23-річна американка розпочала кар'єру моделі одразу після закінчення школи. Тоді 17-річній Тейлор Хілл професійно розвиватися у цьому напрямку допоміг агент. У 2013 році вона вже знялася для популярної італійської марки білизни Intimissimi, а 2014 році почала співпрацювати з Victoria's Secret. Лише рік вона виходила на подіум як модель. Представники бренду швидко придивилися до дівчини і в 2015 році вона завоювала звання "ангела".

Жозефін Скрівер



Жозефін Скрівер на Victoria's Secret Show у 2018 році / Getty Images

Данська красуня прийшла в модельний бізнес, бувши ще дитиною. Тоді вона знялася в рекламі підгузників. В юному віці Жозефін Скрівер переїхала до Нью-Йорка, однак пізніше вирішила повернутися в Копенгаген. З кроку назад і розпочалася її модельна кар'єра. Вперше на міжнародному подіумі дівчина з'явилася у 2011 році. Це був Тиждень високої моди в Нью-Йорку. А в 2013 отримала запрошення вийти на підсумковий показ Victoria's Secret Show, з чого і розпочалася її співпраця з білизняним брендом. Після цього 25-річна Жозефін Скрівер брала участь в кожному наступному шоу, а в лютому 2016 року отримала звання почесного "ангела".

Джіджі Хадід



Джіджі Хадід на Victoria's Secret Show у 2018 році / Getty Images

Донька знаменитої фотомоделі Йоланди Хадід з юних років почала працювати над своєю майбутньою кар'єрою. Щоправда, спершу Джіджі мріяла про спортивне мабутнє. Вона активно займалася кінним спортом, а також входила в юнацьку олімпійську збірну з волейболу. Однак після вступу в університет дівчина зрозуміла, що відчуває поклик до модельного бізнесу. У 19 років (в 2014 році, –LifeStyle 24) вона підписала контракт про співпрацю зі знаменитим на весь світ агентством IMG models. Після цього дівчина брала участь в міжнародних показах люксових брендів та часто з'являлася на обкладинках популярних журналів. А вже в 2016 році модель вперше вийшла на подіум Victoria's Secret як "ангел", демонструючи сексуальну білизну.

Белла Хадід



Белла Хадід на Victoria's Secret Show у 2018 році / Getty Images

Молодша сестра Джіджі Хадід відрізнялася від неї складним характером і бунтарством. Однак обидвоє вони пішли по стопах своєї матері Йоланди Хадід і досягли неабияких успіхів у модельній кар'єрі. Хоча Белла зізнавалася, що не боялася роботи, тому в підлітковому віці працювала в кафе. Також дівчина цікавилася дизайном і фотографією, але в 2014 році вирішила, що її мета в житті – стати моделлю. Тоді вона підписала контракт з тим самим агентством, що її сестра, IMG models. Белла стала обличчям багатьох модних брендів, а у 2016 році почала співпрацювати з Victoria's Secret. У 2017 році вона вийшла на подіум підсумкового шоу, яке традиційно проходить наприкінці осені чи на початку зими як "ангел". Однак після виходу в білизні від найпопулярнішого бренду Белла отримала чимало критики від шанувальників та інших "ангелів". Як вони стверджували, її форми злегка не відповідали стандартам інших моделей Victoria's Secret. Проте до показу, який відбувся у 2018 році в Нью-Йорку, Белла Хадід попрацювала над своєю фігурою і вийшла на подіум у відвертій білизні та зі славнозвісними крилами за спиною.

Кендалл Дженнер



Белла Хадід на Victoria's Secret Show у 2018 році / Getty Images

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" ніколи не страждала на брак уваги від папараці чи недостачу робочих пропозицій. Попри те, що її модельна кар'єра розпочалася у 2009 році, вона також намагалася реалізувати себе в інших сферах. У 2013 році сестри Дженнер запустили власну лінію одягу, а в 2014 випустили книгу про їхнє життя. У тому ж самому році дівчина дебютувала на подіумі Тижня моди в Нью-Йорку. З 2015 року Кендалл виходила на покази в складі моделей Victoria's Secret, а в 2017 році появилась як "ангел" відомого бренду.

Вінні Харлоу



Вінні Харлоу на Victoria's Secret Show у 2018 році / Getty Images

Темношкіра красуня з хворобою вітиліго змогла спричинити справжній фурор на подіумах і досягти неабиякого успіху в модельній сфері. 24-річна канадська фотомодель взяла участь в шоу "Топ-модель по-американськи" і змогла увійти до списку 14-ти фіналісток. Дівчина вибула з проекту, зайнявши 6 місце, однак її кар'єра моделі вже взяла свій початок. У вересні 2018 року дівчина з хронічним захворюванням стала "ангелом" найпопулярнішого білизняного бренду Victoria's Secret і в листопаді 2018 року вийшла на подіум підсумкового шоу.

Барбара Палвін



Барбара Палвін на Victoria's Secret Show у 2018 році / Getty Images

Кар'єра угорської моделі розпочалася в 2006 році. Тоді дівчині було 13 років і юну Барбару помітив її теперішній менеджер, представник Icon Model Management. Тоді ж дівчина переїхала жити та працювати в Азію, де пробула до 2009 року. Після роботи там Барбара переїхала в Нью-Йорк, де підписала контракт з найбільшим міжнародним агентством IMG models. Попри дещо пишніші форми, ніж в інших моделей Victoria's Secret, у 2016 році дівчині вдалося отримати пропозицію вийти на подіум. А в березні 2019 року стало відомо, що Барбара Палвін офіційно поповнила ряди "ангелів".

Ймовірно, представники бренду почали поблажливіше відноситися до моделей через мітинг британок на вулицях Лондона. В грудні 2018 року дівчата з різними формами, кольором шкіри та ростом вийшли в спідній білизні на вулицю і мітингували біля бутика Victoria's Secret. Таким чином вони закликали представників білизняної марки змінити політику щодо підбору моделей для своїх показів. На плакатах, з якими дівчата мітингували, писало: "Ми прагнемо різноманіття у брендах". Такий вихід британки назвали "падінням ангелів", символічно одягнувши невід'ємний атрибут показів Victoria's Secret – крила, однак не яскравого відтінку, а в чорному кольорі.