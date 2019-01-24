"Ангели" Victoria's Secret показали білизну до Дня закоханих: сексапільні фото

1657
"Ангели" Victoria's Secret показали нову колекцію до Дня закоханих
"Ангели" Victoria's Secret показали нову колекцію до Дня закоханих / Instagram / @victoriassecret

До Дня закоханих залишається все менше часу, тому кожен бренд готує для своїх прихильників яскраві ідеї подарунків. Не відстає у цьому й білизняна компанія Victoria's Secret.

День святого Валентина – одне з найбільш очікуваних свят. Закохані вже починають вишукувати ідеальний подарунок для других половинок. Бренд Victoria's Secret пропонує їм додати пікантності до особливого дня та подарувати коханій чи коханому звабливу білизну.

Читайте також: Прикрила груди руками: Ельза Госк опублікувала пікантне фото топлес (18+)

На офіційній сторінці в Instagram знамениті "ангели" постали у новинках компанії. Гарячі моделі позували у спокусливій білизні, демонструючи апетитні форми та струнку талію. Зокрема, у рекламній кампанії постали "ангели" Жасмін Тукс, Кендіс Сванепул, Сара Сампайо, Тейлор Хілл. Не оминула святкової фотосесії й зірка бренду – запальна Ельза Госк. 

Кожна із моделей Victoria's Secret приміряла провокативні та сексуальні вбрання, які розбурхали мережу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio)

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Ельза Госк Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
сьогодні 18:00 Хто з акторів отримає Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану – опитування
79
Як закохати у себе президента: історія Карли Бруні та Ніколя Саркозі
сьогодні 13:47 Як закохати у себе президента: історія Карли Бруні та Ніколя Саркозі
409
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні 11:20 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 9408
Монастирська хата – рецепт приготування домашньої випічки
сьогодні 11:00 Монастирська хата – рецепт приготування домашньої випічки
Богданна Рибак 580
Носила одяг від Zara: як формувався стиль блогерки К'яри Ферраньї 10 років тому – архівні фото
3 лютого 19:01 Носила одяг від Zara: як формувався стиль блогерки К'яри Ферраньї 10 років тому – архівні фото
1289
4 роки без Кузьми: хіти, які ми пам'ятаємо до сьогодні
2 лютого 12:25 4 роки без Кузьми: хіти, які ми пам'ятаємо до сьогодні
1357
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук