"Ангели" Victoria's Secret показали білизну до Дня закоханих: сексапільні фото

До Дня закоханих залишається все менше часу, тому кожен бренд готує для своїх прихильників яскраві ідеї подарунків. Не відстає у цьому й білизняна компанія Victoria's Secret.

День святого Валентина – одне з найбільш очікуваних свят. Закохані вже починають вишукувати ідеальний подарунок для других половинок. Бренд Victoria's Secret пропонує їм додати пікантності до особливого дня та подарувати коханій чи коханому звабливу білизну.

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На офіційній сторінці в Instagram знамениті "ангели" постали у новинках компанії. Гарячі моделі позували у спокусливій білизні, демонструючи апетитні форми та струнку талію. Зокрема, у рекламній кампанії постали "ангели" Жасмін Тукс, Кендіс Сванепул, Сара Сампайо, Тейлор Хілл. Не оминула святкової фотосесії й зірка бренду – запальна Ельза Госк.

Кожна із моделей Victoria's Secret приміряла провокативні та сексуальні вбрання, які розбурхали мережу.