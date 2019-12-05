"Ангели" Victoria's Secret показали новинки бренду: сексуальні фото

Попри всі проблеми білизняного бренду Victoria's Secret його "ангели" не відмовляються від контракту та продовжують зніматись у сексуальних рекламах. Днями у мережі з'явились чергові спекотні фото моделей у дизайнерських комплектах.

Як відомо, 2019 рік увійде в історію бренду Victoria's Secret як один з найскладніших. Через скандальну заяву директора компанії Еда Разека кількість продажів суттєво знизились, а популярна фірма опинилась на грані закриття. Причиною для такого фіаско стали слова представника бренду, що до "ангелів" Victoria's Secret ніколи не долучаться пишнотілі моделі чи трансгендери.

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Хвиля обурення змусила компанію переглянути стандарти краси, а до числа моделей приєднались манекенниці з пишнішою фігурою. Однак і це не виправило ситуацію, відтак грандіозне шоу, яке щороку підкорювало глядачів, вирішили скасувати.

Водночас від розробок нової білизни у Victoria's Secret не відмовились. Команду "ангелів" не покинула жодна красуня, продемонструвавши відданість та вдячність бренду, який зробив їх популярними. Тому у новій рекламній кампанії знялись такі знамениті моделі, як Лаіс Рібейро, Тейлор Гілл, Ельза Госк, Вінні Гарлоу, Жасмін Тукс та інші. Всі вони продемонстрували зимові новинки до різдвяних свят, зокрема, розкішні білизняні комплекти з мереживом, сексуальні атласні піжами та тематичні новорічні вбрання, а також брендові халати. Сексуальні фото вже встигли розбурхати мережу.