"Ангели" Victoria's Secret вразили вбраннями на Met Gala 2019: метрові шлейфи, латекс і декольте

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"Ангели" Victoria's Secret на Met Gala 2019
"Ангели" Victoria's Secret на Met Gala 2019 / Колаж: LifeStyle 24

Мережу Інтернет підривають знімки знаменитостей з грандіозного і неповторного балу Інституту костюма музею Метрополітен. Журналісти LifeStyle 24 підготували для вас підбірку приголомшливих образів, які обрали "ангели" білизняного бренду Victoria's Secret.

Попри те, що "ангели" і моделі білизняної марки прийшли на захід окремо, на відміну від виходів на подіумі Victoria's Secret, їм вдалося зробити справжній фурор і справити незабутнє враження.

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Так, до ефекту вибухового комбо приєдналися сестри Белла і Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер, Кендіс Сванепул, Вінні Харлоу, Розі Хантінгтон-Уайтлі, Тейлор Хілл та інші моделі. Зіркові красуні обрали максимально різні образи для найпрестижнішого модного заходу Met Gala 2019, однак кожній з них вдалося підкреслити свої переваги і додати родзинки.

До прикладу, Тейлор Хілл, Розі Хантінгтон-Уайтлі та Кендіс Сванепул зробили ставку на ніжні, однак не менш розкішні образи, аніж Белла та Джіджі Хадід, Жозефін Скрівер, які вражали епатажністю. Однак жодна з моделей не забула про те, яку важливу роль у цілісності образу відіграють аксесуари, віддавши перевагу масивності.

Розкішні виходи "ангелів" Victoria's Secret

Жозефін Скрівер
Жозефін Скрівер в сукні від Jonathan Simkhai / Колаж: LifeStyle 24

Розі Хайнтінгтон-Уайтлі
Розі Хантінгтон-Уайтлі в сукні від Oscar de la Renta / Колаж: LifeStyle 24

Тейлор Хілл
Тейлор Хілл на Met Gala 2019 / Колаж: LifeStyle 24

Кендіс Сванепул
Кендіс Сванепул на Met Gala 2019 / Колаж: LifeStyle 24

Джіджі Хадід
Джіджі Хадід у вбранні від Michael Kors / Колаж: LifeStyle 24

Белла Хадід
Белла Хадід в сукні від Moschino / Колаж: LifeStyle 24

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер в сукні від Versace / Колаж: LifeStyle 24

Стелла Максвелл
Стелла Максвел на Met Gala 2019 / Колаж: LifeStyle 24

Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен на Met Gala 2019 / Колаж: LifeStyle 24

Вінні Харлоу
Вінні Харлоу на Met Gala 2019 / Колаж: LifeStyle 24

Карлі Клосс
Карлі Клосс / Instagram / @vss.models

Джоан Смоллс
Лілі Олдрідж на Met Gala 2019 / Колаж: LifeStyle 24

Джоан Смоолс
Джоан Смоллс на Met Gala 2019 / Instagram / @​magnifique_ante

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Белла Хадід Джіджі Хадід Victoria's Secret Кендалл Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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