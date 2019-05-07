"Ангели" Victoria's Secret вразили вбраннями на Met Gala 2019: метрові шлейфи, латекс і декольте
Мережу Інтернет підривають знімки знаменитостей з грандіозного і неповторного балу Інституту костюма музею Метрополітен. Журналісти LifeStyle 24 підготували для вас підбірку приголомшливих образів, які обрали "ангели" білизняного бренду Victoria's Secret.
Попри те, що "ангели" і моделі білизняної марки прийшли на захід окремо, на відміну від виходів на подіумі Victoria's Secret, їм вдалося зробити справжній фурор і справити незабутнє враження.
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Так, до ефекту вибухового комбо приєдналися сестри Белла і Джіджі Хадід, Кендалл Дженнер, Кендіс Сванепул, Вінні Харлоу, Розі Хантінгтон-Уайтлі, Тейлор Хілл та інші моделі. Зіркові красуні обрали максимально різні образи для найпрестижнішого модного заходу Met Gala 2019, однак кожній з них вдалося підкреслити свої переваги і додати родзинки.
До прикладу, Тейлор Хілл, Розі Хантінгтон-Уайтлі та Кендіс Сванепул зробили ставку на ніжні, однак не менш розкішні образи, аніж Белла та Джіджі Хадід, Жозефін Скрівер, які вражали епатажністю. Однак жодна з моделей не забула про те, яку важливу роль у цілісності образу відіграють аксесуари, віддавши перевагу масивності.
Розкішні виходи "ангелів" Victoria's Secret
Жозефін Скрівер в сукні від Jonathan Simkhai / Колаж: LifeStyle 24
Розі Хантінгтон-Уайтлі в сукні від Oscar de la Renta / Колаж: LifeStyle 24
Тейлор Хілл на Met Gala 2019 / Колаж: LifeStyle 24
Кендіс Сванепул на Met Gala 2019 / Колаж: LifeStyle 24
Джіджі Хадід у вбранні від Michael Kors / Колаж: LifeStyle 24
Белла Хадід в сукні від Moschino / Колаж: LifeStyle 24
Кендалл Дженнер в сукні від Versace / Колаж: LifeStyle 24
Стелла Максвел на Met Gala 2019 / Колаж: LifeStyle 24
Жизель Бюндхен на Met Gala 2019 / Колаж: LifeStyle 24
Вінні Харлоу на Met Gala 2019 / Колаж: LifeStyle 24
Карлі Клосс / Instagram / @vss.models
Лілі Олдрідж на Met Gala 2019 / Колаж: LifeStyle 24
Джоан Смоллс на Met Gala 2019 / Instagram / @magnifique_ante