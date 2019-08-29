"Ангели" Victoria's Secret завітали на Венеційський кінофестиваль: фото

28 серпня в Італії відбулось урочисте відкриття 76-го Венеційського кінофестивалю. На червоній доріжці заходу було чимало знаменитостей, серед яких – "ангели" Victoria's Secret.

Знамениті моделі – завжди бажані гості на світських заходах. Винятком не став Венеційський кінофестиваль, куди завітали "ангели" Victoria's Secret: Барбара Палвін, Ізабелі Фонтана,Кендіс Сванепул та інші.

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Шведська модель Ельза Хоск виглядала чарівно у чорній сукні з колекції Etro із зав'язками на животі, підкресливши свою струнку талію.

Plus-size модель Барбара Палвін підготувала ідеальний образ у голлівудському стилі: розкішне чорне плаття від Giorgio Armani, локони та легкий макіяж.

Кендіс Сванепул також обрала вечірню сукню молочного відтінку від бренду Etro, яка підкреслила фігуру моделі.

Ізабель Фонтана надала перевагу ефектному вбранню від Alberta Ferretti, яке складається з пишної спідниці і топу жовтого кольору. Образ "ангела" VS завершили золоті босоніжки на високих підборах.

Марта Хант вийшла на червону доріжку у чорній сукні з корсетним верхом і прозорим чорним подолом з колекції Alberta Ferretti.