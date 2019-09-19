"Ангели" Victoria's Secret знялися в гарячій кампанії: сексуальні фото відомих моделей

Найзнаменитіші моделі світу, "ангели" відомої білизняної марки Victoria's Secret, готові вражати своєю стрункістю, харизматичністю та сексуальністю. Представники марки підготували нову колекцію, в якій Ельза Госк, Кендіс Сванепул, Барбара Палвін та інші моделі виблискували перед об'єктивом в звабливих новинках.

На офіційній сторінці однієї з найвідоміших білизняних марок в Instagram з’явилися не по-осінньому спекотні знімки моделей, які є членами команди "ангелів" Victoria's Secret.

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Напередодні зимового сезону керівники марки попіклувалися про зручне та сексуальне домашнє вбрання для своїх шанувальниць, а також про красиві комплекти білизни. Так, на студійних фото струнка шведка Ельза Госк постала у звабливому блідо-рожевому бюстгальтері у стилі кроп-топа та трусиках з високою талією, що підкреслило її довгі ноги. Її колега Кендіс Сванепул віддала перевагу крихітному комплекту кольору фуксія з делікатним жабо на трусиках.



Кендіс Сванепул і Ельза Госк / Instagram / @vsangelpics

Новоспечена "ангельська" красуня Барбара Палвін позувала перед камерою у білизні бежевого кольору, декорованій витонченим мереживом.



Барбара Палвін / Instagram / @vsangelpics

А от Жозефін Скрівер та Лаіс Ребейро обрали для зйомки звабливі домашні піжами з шовку в блакитному та рожевому кольорах.



Лаіс Ребейро та Жозефін Скрівер / Instagram / @victoriassecret