Ангельські будні: Ельза Госк, Жозефін Скрівер і Жасмін Тукс на заході Victoria’s Secret

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"Ангели" Victoria’s Secret у Нью-Йорку
"Ангели" Victoria’s Secret у Нью-Йорку / Instagram/ @vsangelpics

Відомі "ангели" показів Victoria’s Secret прибули в США, щоб приєднатись до заходу білизняного бренду з нагоди трансляції шоу 2018 року.

Зіркові "ангели" Victoria’s Secret прибули в Нью-Йорк для особливої події. В бутику на П'ятій авеню відбувся захід, приурочений майбутній трансляції шоу 2018 року. До слова, він вийде в ефір 2 грудня на телеканалі АВС.

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Для презентації шоу були запрошені Ельза Госк, Жозефін Скрівер і Жасмін Тукс. Кожна з моделей обрала для себе яскраве вбрання, яке підкреслювало стрункість та красиву фігуру. Ельза Госк постала перед камерою фотографа в срібній сукні-накидці з глибоким декольте, з-під якого виднівся білий бюстгальтер. Тонку талію моделі підкреслював широкий пояс. До свого блискучого образу та засмаглих ніг модель обрала туфлі-човники в тон до сукні на тонких підборах. 

Ельза Госк на презентації Victoria's Secret у Нью-Йорку
Ельза Госк на презентації Victoria's Secret у Нью-Йорку / Instagram / @vsangelpics

Ельза Госк на шоу в Нью-Йорку
Ельза Госк на шоу Victoria's Secret / Instagram / @vsangelpics

Жозефін Скрівер обрала чорну шкіряну міні-спідницю і червоне боді в чорну клітинку, яке злегка просвічувалось. Під легкий образ вона взула чорні босоніжки з тонкими смужками на підборах. 

Жосефін Скрівер
Жосефін Скрівер на шоу Victoria's Secret / Instagram / @vsangelpics

Жасмін Тукс обрала короткий топ з довгим рукавом в квітковий принт та широкі шовкові штани, доповнивши образ чорними босоніжками.

Жсміне Тукес
Жасмін Тукс на презентації Victoria's Secret у Нью-Йорку / Instagram / @vsangelpics


"Ангели" Victoria's Secret у Нью-Йорку / Instagram / @vsangelpics
 

Теги: LifeStyle Мода Нью-Йорк Victoria's Secret
Джерело: 24 канал
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