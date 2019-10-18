Ані Лорак розповіла, як розпочався її роман з колишнім чоловіком TAYANNA

Співачка Ані Лорак, яка живе та виступає у Росії, вирішила відверто розповісти про особисте життя. Артистка вперше зізналась, як розпочався її роман з 26-річним саунд-продюсером Єгором Глєбом та чи планує вона йти до вівтаря з бойфрендом.

Деталями приватного життя Ані Лорак поділилась в інтерв'ю російському журналу ОК! Співачка стала головною зіркою нового випуску глянцю та прикрасила його обкладинку.

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У спілкуванні з журналістами 41-річна артистка розповіла, що її роман з колишнім чоловіком TAYANNA розпочався з дружби. Однак після розлучення між Ані Лорак та Єгором Глєбом спалахнули почуття, тому їхня співпраця продовжилась романтичними стосунками.

Це була просто дружба і спілкування двох душ, просто розуміння і підтримка, захоплення, повага і любов – загалом, все те, що має отримувати жінка від чоловіка,

– поділилась Ані Лорак,

Що відомо про Єгора Глєба?Це саунд-продюсер компанії Black Star Inc. У Єгора Глєба та Ані Лорак є 14-річна різниця у віці, однак це не зупинило закоханих розпочати романтичні стосунки. Відомо, що до зустрічі з артисткою Єгор був чоловіком співачки TAYANNA. Неодноразово артистка розповідала про жорстокість екскоханого та не приховувала, що була жертвою домашнього насилля. У пари залишився син, якого виховує TAYANNA.

Окрім цього, артистка зізналась, що познайомилась із Єгором Глєбом близько 3 років тому на студії звукозапису в Києві. Ще тоді між Ані Лорак та її бойфрендом виникла взаємна симпатія, однак зустрічатись пара почала значно пізніше, після розлучення артистки.

"Ми зустрілися на студії в Києві і приступили до запису. Почалося спілкування, яке було такого робочого характеру. Але поступово виникала симпатія. Ніщо не віщувало, як то кажуть. Я була ще в стані свого божевілля, своїх особистих стосунків, не розуміла, куди летить моє життя. Я взагалі не думала, що зможу знову щось відчути і відкритися новій людині... Нам завжди весело, ми завжди сміємося, слухаємо музику класну, ми завжди на одній хвилі, нам є про що поговорити", – зізналась вона.



Ані Лорак у російському глянці / OK!

Ані Лорак не приховує, що щаслива з новим обранцем. За її словами, з Єгором Глєбом у неї дуже багато спільного, єдине – він не публічна особа, тому не веде відкрито свої блоги та не любить зайвої уваги ЗМІ. Та попри своєрідну ідилію Ані Лорак не хоче вдруге виходити заміж.

Я не вірю в те, що це щось дає. Поза шлюбом ми дорожимо одне одним. Є постійне бажання якось дивувати, радувати, завойовувати людину. А коли вже все зрозуміло, все офіційно, ти вже такий: ну є і є. І у нього такі ж думки,

– пояснила Ані Лорак.



Ані Лорак з Єгором Глєбом / Instagram / @anilorak

Не оминула співачка питань і про розлучення з бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Ані Лорак відверто заявила, що довго оговтувалась від зради чоловіка та не була впевнена, що матиме якісь стосунки. Співачка вагалась, чи подавати на розлучення, однак все ж наважилась завершити шлюб.

"Я не вірю, коли хтось говорить, що розлучення минуло приємно і легко. Будь-яке розлучення – це трагедія: це боляче, сумно, розчарування. Так, ти відчуваєш розчарування... в близькій людині. Я оптиміст, до останнього намагалася залагодити все і переконувала себе, що все буде добре, що все владнається. Адже багато сімей так живуть", – зазначила вона.

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Що відомо про розлучення Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу?До стосунків із саунд-продюсером Єгором Глєбом Ані Лорак була заміжня із турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Наприкінці липня 2018 року чоловіка підловили на зраді. Після того, як ролик із відпочинку Мурата та Яни Бєлявської заполонив мережу, співачка вирішила офіційно розлучитись. На початку грудня 2018-го Ані Лорак подала заяву до Шевченківського суду Києва, а в переддень Нового року зіркове подружжя офіційно розлучилось.