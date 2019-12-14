Ані слова за шість годин: Маша Єфросиніна здійснила мрію сина

Українська телеведуча та громадська діячка досить часто ділиться секретами виховання своїх дітей. Так, для вірних прихильників зірки не секрет, що її 5-річний син марить професією поліцейського. Хлопчик навіть для новорічного костюму другий рік поспіль обирає форму. Вчора разом з Сашком вона відвідала Академію патрульної поліції.

Знаменита телеведуча поділилася враженнями свого сина від довгоочікуваного спілкування з поліцейськими. Олександр мав змогу на собі відчути всю відповідальність професії та з середини побачити, як працюють відважні чоловіки та жінки.

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Зірка розповіла, що безмежне захоплення трирічного хлопчика почалося зі звичайної прогулянки. Він заглядався на патрульну машину, після чого добрі поліцейські дозволили йому посидіти за кермом, потримати рацію й наостанок потиснули руку.

Після того випадку всі дитячі іграшки стали для Сашка нецікавими. А згодом тато привіз для нього з Америки поліцейську форму та поліцейський кашкет. Син Єфросиніної не хотів знімати подарунок і навіть спав у ньому.

До моменту написання цього посту мій син не розмовляє вже шосту годину. Замовк він вдень, коли потрапив на екскурсію в справжню поліцейську Академію патрульної служби! Я лише хочу сказати, що вірте і підтримуйте мрії ваших дітей! Тоді вони приведуть вас до тих відчуттів, що ми з Сашулею відчули сьогодні разом,

– прокоментувала зірка.

На відео можна побачити, що п'ятирічний хлопчик дійсно втратив дар мови від таких емоцій. Йому навіть складно вимовити свій тимчасовий позивний "Сокіл", який вигадали для нього поліцейські. Також очевидно, що Сашко серйозно підготувався до зустрічі з власними героями. Він одягнув форму та кашкет з поліцейськими шевронами.

Після цих фото для сина я супергерой! Тепер він думає, що я особисто знаю, всіх поліцейських світу, і ми можемо ходити до них у гості,

– пожартувала зірка після зустрічі з представницями правоохоронних органів.

Фото сина досить часто з'являються на сторінках соціальних мереж зіркової матусі, на відміну від світлин з чоловіком Тимуром та 15-річною донькою Наною. Сашко досить артистичний та не боїться камер.