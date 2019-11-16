В Україні померла знаменита балетмейстер Аніко Рехвіашвілі

Померла керівник балету Національної опери України та знаменита балетмейстер Аніко Рехвіашвілі. На час смерті їй було 55 років.

Відповідну інформацію підтвердили в Національній спілці театральних діячів України та представники Національної опери. За їхніми даними, померла Аніко Рехвіашвілі 16 листопада 2019 року. Достеменно невідомо, що стало причиною її смерті, однак колеги балетмейстера зазначають, що вона хворіла.

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16 листопада 2019 року на 56 році життя після важкої тривалої хвороби невблаганна смерть вирвала з наших лав народну артистку України, одного з найвидатніших українських хореографів, художнього керівника балету, професора Аніко Юріївну Рехвіашвілі,

– йдеться в офіційному повідомленні Національної опери.



Померла Аніко Рехвіашвілі – знаменита балетмейстер / День

Померла Аніко Рехвіашвілі: біографія балетмейстера

У мережі знайомі Аніко Рехвіашвілі не можуть оговтатись від несподіваної новини про її смерть. За їхніми словами, балетмейстер все життя присвятила балету, а за час своєї роботи в Національній опері України реалізувала численні хореографічні постановки, які щоразу викликали фурор серед глядачів.

Я любила балет патологічно – він мене хвилював, вражав! Мені здавалося, що я розумію танець. Моє захоплення природне, як у когось живопис, математика чи вірші,

– розповідала Аніко Рехвіашвілі в інтерв’ю газеті "День".

До 1982 року балетмейстер навчалась у студії Державного академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, після чого завершила курс у Київському інституті культури. Аніко Рехвіашвілі розпочинала кар'єру з балетного театру "Аніко балет" та завідувала кафедрою сучасної класичної хореографії Національного університету культури та мистецтв. Кожна постановка балетмейстера була успішною, тому її запросили до Національної опери, де виступає Катерина Кухар та Олександр Стоянов.

За роки роботи Аніко Рехвіашвілі створила хореографічні номери для спектаклів "Віденський вальс", "Даніела", "Дама з камеліями", "Дафніс і Хлоя", "Снігова королева", "Ночі в садах Іспанії", "Юлій Цезар", "Половецькі танці", "Мойсей", "Ярослав Мудрий", "Наталка Полтавка", низку хореографічних номерів і танців для солістів опери. Аніко є лауреатом Міжнародного конкурсу імені Сержа Лифаря та 25-ї ювілейної премії "Київська пектораль".

"Її свіжа і креативна творчість, прагнення до осучаснення класичних форм балетної вистави, пошуку цікавих і неординарних інтерпретацій музики видатних композиторів в контексті часу і моральних координат сучасного життєвого простору завжди робили її вистави цікавими і глибокими за емоційною наповненістю, яскравістю форм. Сформувавшись у великого митця-художника, Аніко Рехвіашвілі вийшла на лінію помітної творчої реформи, яку планувала здійснити найближчим часом. Не судилося, не сталося… Але все зроблене поставило її в ряд кращих українських хореографів ХХ – ХХІ ст., які розкрили потенціал українського хореографічного мистецтва у багатьох країнах світу", – зазначили представники Національної опери.