Анімалістичний принт та яскраві кольори: стильний вихід королеви Летиції

Королівська родина Іспанії незмінно з'являється разом на офіційних прийомах та почесних церемоніях. Вихід Летиції завжди супроводжується резонансом у пресі та викликає чимало обговорення представників модної індустрії. Цього разу вона зробила ставку на анімалістичний принт та яскраві кольори.

До монаршої родини Іспанії незмінно прикута увага ЗМІ. Власним стилем під час публічних появ королева Летиція диктує тренди сезону та вкотре доводить бездоганний смак.

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Дружина Філіпа VI підтримує чоловіка під час офіційних заходів. Так, пара відвідала церемонію нагородження у палаці Сарсуела, на якій відзначили останніх Почесних послів Бренду Іспанії. Для події Летиція обрала атласну блузку яскравого мандаринового кольору від демократичного бренду Zara.

Вбрання вона поєднала зі спідницею з леопардовим принтом від Roberto Verino, яка гармоніювала з класичними туфлями-човниками на підборах чорного кольору від Manolo Blahnik. Варто наголосити, що вона досить часто експериментує з анімалістичним дизайном і поки всі ці спроби вдаються їй неперевершено. Серед прикрас на ній лаконічні сережки та каблучки. Не зраджувала королева Іспанії й звичному денному макіяжу та простій укладці.



Королева Летиція з чоловіком Філіпом VІ / Getty Images



Королева Летиція у яскравому образі / Getty Images

Зауважимо, що атласні блузки – тренд весняного сезону. Власним прикладом це днями доволила й королева Йорданії Ранія. На урочистому прийомі вона постала у золотій атласній блузці, створеній ліванськими дизайнерами AZZI & OSTA.



Приголомшливий образ королеви Ранії / Facebook / @queenrania