Анімаційний фільм "Кохання" отримав нагороду на міжнародному кінофестивалі у Пекіні: трейлер

Стрічка українського режисера Микити Лиськова виборола перемогу у номінації "Вибір журі" на Feinaki Beijing Animation Week. Це історія про кохання, передана за допомогою символів та звуків. Під час нагородження трапився курйозний випадок, зазначили у Держкіно.

Перемога у конкурсі в Пекіні – це не перша нагорода мультфільма "Кохання". Нещодавно анімація вже отримала "Золотого голуба" на одному із найстаріших кінофестивалів у Німечинні. Попереду у стрічки ще Таллінський кінофестиваль Black Nights Film Festival та конкурс короткометражних робіт Etiuda&Anima у Кракові.

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Під час нагородження анімаційного фільма трапилася кумедна ситуація. У Пекіні не було нікого з творчої групи авторів, тому приз отримав місцевий волонтер у китайському пакетику на голові. Про цей дотепний випадок повідомили на офіційній сторінці Держкіно у фейсбуці.



Нагородження стрічки "Кохання" у Пекіні /Facebook /@ukrainefilmagency

Світова прем'єра фільму відбулася на найпрестижнішому фестивалі анімаційного кіно в Ансі.



Кадри з анімаційної стрічки "Кохання" / Facebook /@ukrainefilmagency

Стрічка розповідає історію кохання за допомогою символів і складається з епізодів, не пов'язаних між собою сюжетно і стилістично. Проте всі вони об'єднані єдиним настроєм та сенсом. Ця дотепна історія-роздум про стосунки між людьми розкривається через звуки.

Режисером та ідейником "Кохання" став Микита Лиськов. Над музичним оформленням працював Антон Байбаков. Фільм був створений компанією "Т.Т.М." за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Місцем дії цієї анімаційної стрічки є Дніпро. Частково документальний, крізь призму абсурду та чорного гумору, цей фільм розповідає історію яка трапилась в великому місті під час історичних змін та декомунізації,

– зазначив режисер "Кохання".

Трейлер анімаційного фільму "Кохання": дивитися онлайн