Аніта Луценко кардинально змінила імідж: фотопорівняння

Знаменита тренерка та українська спортсменка Аніта Луценко останніми роками стала особливо впізнаваною завдяки білявому каре. Але жінка наважилась на кардинальні зміни і її волосся тепер стало зовсім коротким та попелястим ("сивим").

35-річна Луценко любить експериментувати з власною зовнішністю. Єдине, що вона воліє не змінювати – це її стрункі форми, за якими вона ретельно слідкує. Востаннє колір та довжина волосся тренерки змінювалися ще у 2016 році, коли вона оголосила про свою першу вагітність.

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Про нове фарбування, яке було особливо популярним минулого року, а також про стрижку зірка розповіла у своєму інстаграмі. Аніта поділилась, що вагомих причин для зміни іміджу не було і їй просто захотілось це зробити.



Аніта Луценко змінила імідж / Instagram / @anitasporty

Я звикла не мріяти і пестити ідеї та думки по 10 років, а брати і робити. А там вже красиво, некрасиво... Боже, яка різниця?! Ми що – народилися і живемо життя, щоб було все красиво?! Прожити життя – це бути щасливим і реалізовуватися, і виконувати задумане, і постраждати, якщо треба, винести нове,

– пояснила свої зміни Аніта.

Тренерка підкреслила, що ніколи не думала про те, що про неї думають оточуючі, бо так вона би відчувала себе менш щасливою.

"Ось клянуся вам, якби я по життю думала: "А що люди скажуть", а раптом не вийде, а раптом пошкодую, що не потрібно робити те, що хочеш (це ж взагалі відхилення від норми), а потрібно боятися, то я була б точно менш щасливою і не уявляю де і як. Бажаю всім жити в кайф своє життя, а не тільки спостерігати за чужим", – додала зірка соцмереж.



Аніта Луценко із зачіскою "каре" та короткою зачіскою / Instagram / @anitasporty

Хто така Аніта Луценко?Українська спортсменка, фітнес-тренер та відомий експерт зі схуднення. Луценко є майстром спорту та срібною чемпіонкою Європи зі спортивної аеробіки, багатократною чемпіонкою України з аеробіки та фітнесу. Була тренером у телешоу "Зважені та щасливі". Аніта стала одиним із засновників порталу про здоровий спосіб життя WOW Body.