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Аніта Луценко похизувалась розкішною фігурою в білизні: сексуальне фото

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Аніта Луценко приміряла сексуальну білизну / Instagram / @anitasporty

Знаменита українська фітнес-тренерка Аніта Луценко підкорила прихильників новим фото. Зірка опублікувала у мережі сексуальну світлину в білизні, показавши бездоганну струнку фігуру.

Вже понад місяць українці перебувають на карантині. Тому у мережі не рідко можна побачити скарги на те, що додались зайві кілограми через малорухомий спосіб життя та цілодобовий доступ до холодильника. На це звернула увагу і фітнес-тренерка Аніта Луценко, яка поцікавилась у прихильників, чи набрали вони зайві кілограми.

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"Як ваші відчуття? З карантину будете викочуватися або вийдете з кращою фігурою, ніж зайшли?" – запитала вона у підписників її блогу в інстаграмі. 

До допису Аніта Луценко додала спокусливе фото, на якому постала у трусах і картатому спортивному топі. Пікантності кадру додавала і поза, яку українка обрала для знімку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

Варто наголосити, що Аніта Луценко – ідеальний приклад того, як молода матуся може з легкістю повернути свою фігуру у форму. Фітнес-тренерка та ведуча розважальних шоу всього за кілька місяців після пологів красувалась у приталеному вбранні. А все тому, що вона приділяє вільний час спорту та збалансованому харчуванню. Своїми секретами стрункості Аніта Луценко залюбки ділиться у мережі, привертаючи увагу користувачів мережі сексуальними знімками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Еротика
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