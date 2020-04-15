Аніта Луценко похизувалась розкішною фігурою в білизні: сексуальне фото

Знаменита українська фітнес-тренерка Аніта Луценко підкорила прихильників новим фото. Зірка опублікувала у мережі сексуальну світлину в білизні, показавши бездоганну струнку фігуру.

Вже понад місяць українці перебувають на карантині. Тому у мережі не рідко можна побачити скарги на те, що додались зайві кілограми через малорухомий спосіб життя та цілодобовий доступ до холодильника. На це звернула увагу і фітнес-тренерка Аніта Луценко, яка поцікавилась у прихильників, чи набрали вони зайві кілограми.

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"Як ваші відчуття? З карантину будете викочуватися або вийдете з кращою фігурою, ніж зайшли?" – запитала вона у підписників її блогу в інстаграмі.

До допису Аніта Луценко додала спокусливе фото, на якому постала у трусах і картатому спортивному топі. Пікантності кадру додавала і поза, яку українка обрала для знімку.

Варто наголосити, що Аніта Луценко – ідеальний приклад того, як молода матуся може з легкістю повернути свою фігуру у форму. Фітнес-тренерка та ведуча розважальних шоу всього за кілька місяців після пологів красувалась у приталеному вбранні. А все тому, що вона приділяє вільний час спорту та збалансованому харчуванню. Своїми секретами стрункості Аніта Луценко залюбки ділиться у мережі, привертаючи увагу користувачів мережі сексуальними знімками.