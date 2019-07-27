Аніта Луценко показала, як виглядала сім років тому: фото

Фітнес-тренер та експерт зі схуднення Аніта Луценко, яка є справжнім мотиватором для українських жінок, показала архівне фото, яке вона зробила сім років тому.

На світлині Аніта тримає на руках сірого кота та демонструє зовсім інший образ. Архівний знімок Луценко опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Фітнес-тренерка позує з коротким волоссям, пофарбованим у темний колір. У підписі вона згадала про експерименти зі зовнішнім виглядом у молодості. За словами експертки зі схуднення, вона є щасливою, що нічого кардинально не змінила зі своїм тілом.

Слава Богу я не зробила в житті: 2 родимки на щоці як татуаж, не проколола ніс, пупок і немає тату на тілі метелика, як я хотіла. Не знаю, як так вийшло, але зараз я шалено цьому рада,

– наголосила жінка у підписі.

"Я саме передивлялася 1 сезон "Зважені та щасливі", Аніта там не ви. Я була в шоці", "Зараз, Аніто, ви маєте набагато молодший і цікавіший вигляд", "Дивно, що на фото сім років тому ви доросліші ніж зараз. Де в Києві молодильні яблучка ростуть?" – пишуть користувачі у мережі.