Аніта Луценко пояснила, чому кардинально змінила імідж

Популярна спортсменка та фітнес-тренер Аніта Луценко днями показала свій оновлений імідж. Знаменита українка не тільки коротко підстригла волосся, але перефарбувалась у рожевий. У мережі досі не було інформації, що спонукало Аніту Луценко на такі кардинальні зміни. В одному з інтерв'ю вона вирішила відкрити цей секрет.

Про це вона розповіла у програмі "Світське життя". За словами Аніти Луценко, чимало хейтерів засипали її сторінку гнівними коментарями, в яких розкритикували новий стиль. Однак сама фітнес-тренер переконана: це її ідеальна стрижка. Однак, щоб не провести життя тільки з одним іміджем, вона вирішила відтепер експериментувати з кольорами.

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"Я знайшла свою ідеальну зачіску – біле каре. Але думка, що до кінця життя я маю ходити з цією ідеальною зачіскою мене просто вбила. Мені подобається ця стрижка теж. Мені набридло щодня сушити феном волосся та робити укладки. А так, зараз просто рушничком витираю і все", – розповіла Аніта Луценко.



Аніта Луценко змінила імідж / Instagram / @anitasporty

Водночас знаменита українка не приховує свого здивування від окремих коментаторів, які надто особисто сприйняли її рішення.

"Мені дивно, коли жінка, яка підписана в Instagram як щаслива матуся і дружина пише мені, що з коротким волоссям я ніхто. Мені здалося, що я ампутувала ногу… І як мінімум, не свою", – додала вона.

Що відомо про нову зачіску Аніти Луценко

11 грудня на інстаграм-сторінці з'явився знімок, на якому Аніта Луценко постала із короткою стрижкою та з рожевим волоссям. Спортсменка вирішила не коментувати свого нового образу, чим викликала чимало коментарів.

До цього кілька років Аніта Луценко не змінювала стиль, постаючи на зйомках проєктів із улюбленою стрижкою – каре. На кардинальні зміни вона наважилась у жовтні 2019 року. Тоді спортсменка коротко підстригла своє волосся та перефарбувала його в платиновий блонд, який нагадував сивину. Трендову стрижку вона назвала втіленням мрії та закликала всіх прихильників не відкладати свої ідеї на потім.

"Я звикла не мріяти і плекати ідеї та думки по 10 років, а брати і робити. А там вже красиво, некрасиво... Боже, яка різниця?! Ми що – народилися і живемо життя, щоб було все красиво?! Прожити життя – це бути щасливим і реалізовуватися, і виконувати задумане, і постраждати, якщо треба, винести нове... Ось клянуся вам, якби я по життю думала: "А що люди скажуть", а раптом не вийде, а раптом пошкодую, що не потрібно робити те, що хочеш (це ж взагалі відхилення від норми), а потрібно боятися, то я була б точно менш щасливою і не уявляю де і як", – написала тоді Аніта.



Аніта Луценко до і після зміни іміджу / Instagram / @anitasporty