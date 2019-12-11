Аніта Луценко змінила колір волосся: як тепер виглядає фітнес-тренер

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Аніта Луценко змінила імідж / Instagram / @anitasporty

Знаменита українська фітнес-тренерка і спортсменка Аніта Луценко вкотре наважилась на кардинальні зміни іміджу. Красуня вирішила перефарбувати волосся у рожевий колір, змінившись до невпізнання.

Аніта Луценко – одна з небагатьох представниць українського шоу-бізнесу, яка з легкістю змінює імідж. Результатами своїх перевтілень фітнес-тренерка ділиться на офіційній інстаграм-сторінці, де за її життям стежать понад мільйон прихильників. 

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11 грудня вона розмістила черговий знімок, який спричинив тисячі коментарів. Аніта Луценко похизувалась рожевим коротким волоссям, яке тепер доповнює її брутальний імідж. Спортсменка вирішила не коментувати свого нового образу, викликавши шквал компліментів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

Як відомо, тривалий час Аніта Луценко не змінювала стиль, постаючи на зйомках проєктів із улюбленою стрижкою – каре. Однак у жовтні 2019 року вона вперше наважилась на кардинальні зміни та підстригла коротко волосся. Окрім цього, спортсменка перефарбувалась у платиновий блонд, який виглядав, як сивина. 

Знаменита українка зізналась у мережі, що завжди втілює свої ідеї, якими б вони не були. Адже, як переконує Аніта Луценко, потрібно насолоджуватись життям і не думати, як завжди виглядати бездоганно. Таку своєрідну авантюру підтримали тисячі людей. 

Я звикла не мріяти і плекати ідеї та думки по 10 років, а брати і робити. А там вже красиво, некрасиво... Боже, яка різниця?! Ми що – народилися і живемо життя, щоб було все красиво?! Прожити життя – це бути щасливим і реалізовуватися, і виконувати задумане, і постраждати, якщо треба, винести нове... Ось клянуся вам, якби я по життю думала: "А що люди скажуть", а раптом не вийде, а раптом пошкодую, що не потрібно робити те, що хочеш (це ж взагалі відхилення від норми), а потрібно боятися, то я була б точно менш щасливою і не уявляю де і як", – написала тоді Аніта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Краса
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