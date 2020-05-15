Анна Трінчер зізналась, чому не хоче дивитись серіал "Школа", де була в головній ролі

Українська кіноактриса та блогерка Анна Трінчер в новому інтерв'ю розповіла, що не дивиться популярний серіал для підлітків "Школа", бо бачить там себе ще зовсім непрофесійною та без досвіду.

Актриса Анна Трінчер стала гостею нового випуску ютуб-шоу "Ніч у барі" на "Люкс ФМ", де поділилась, чим займається на карантині та зізналася, що обожнює розважати себе кіно та серіалами. Але серіал "Школа" за власною участю вона не передивляється.

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Що відомо про серіал "Школа"?Український телесеріал про життя сучасних підлітків у школі виходив з 2018 по 2019 рік. У ньому розповідається про стосунки з рідними, друзями, проблеми у школі та стосунках. В українському прокаті він мав шалений успіх. Головні ролі у серіалі зіграли Анна Трінчер, Богдан Осадчук, Яніна Андреєва, Микита Вакулюк, Олена Курта, В'ячеслав Богушевський та інші. Режисерами стрічки стали Ірина Литвиненко, Сергій Толкушкін і Сергій Уманець.

У серіалі є деякі моменти, за які мені моторошно соромно. Це була моя перша акторська робота і до цього у мене не було ніякого досвіду. І я, в принципі, ніколи не бачила себе актрисою,

– пояснила 18-річна зірка.

Вона додала, що актори серіалу "Школа" просто жили в умовах знімального процесу і нічого не знали про акторську майстерність. В інтерв'ю запальна Анна також показала свої навики тверку та поділилась іншими курйозними історіями життя. Більше дивіться у повному випуску "Ніч у барі".

Анна Трінчер у програмі "Ніч у барі": дивитись онлайн