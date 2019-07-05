"Анна Кареніна" повертається: ВВС зніме нову екранізацію за мотивами культового роману

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Кіра Найтлі у фільмі "Анна Кареніна" 2012 року
Кіра Найтлі у фільмі "Анна Кареніна" 2012 року / The New York Times

Той факт, що римейки стали невідэємною частиною роботи відомих кіностудій – офіційно підверджено. Після екранізацій культових мультфільмів з 90-х, які зазнали шаленого успіху, від інших компаній, студія BBC Studios вирішила перезняти легендарний серіал "Анна Кареніна".

Поціновувачі класики і вражаючих історій про кохання незабаром отримають значну порцію насолоди. Адже як повідомляє видання The Deadline, студія ВВС має намір перезняти естетично красиву і неймовірну захопливу картину – "Анну Кареніну".

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Написанням сценарію для нової екранізації зайнялася Гвінет Х'юз, однак про ймовірний акторський склад творці ідеї поки що замовчують.

Варто відзначити, що роман Льва Толстого неодноразово екранізувався і на його батьківщині, і за кордоном. Останньою екранізацією став фільм 2012 року, головну роль у якому зіграла Кіра Найтлі.

Кіра Найтлі "Анна Кареніна"
 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Кіра Найтлі Література
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