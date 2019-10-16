Анна Курнікова натякнула на таємне весілля з Енріке Іглесіасом

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Анна Курнікова спровокувала чутки про таємне весілля
Анна Курнікова спровокувала чутки про таємне весілля / politeka.net

Одна з найпопулярніших пар США – Анна Курнікова та Енріке Іглесіас – таємно одружились. Таке припущення зробили прихильники та журналісти західних ЗМІ після того, як колишня спортсменка змінила своє ім'я в мережі.

Особисті блоги вже давно стали публічним полем, де знаменитості часто спростовують чутки або ж роблять важливі заяви. Саме тому за сторінками голлівудських зірок стежать мільйони прихильників, які прагнуть першими дізнатись останні новини про кумирів. Днями Анна Курнікова зуміла опинитись у центрі всіх таблоїдів. Екстенісистка вперше додала до свого прізвища ще одне – Іглесіас, чим спровокувала чимало чуток про таємне весілля та хвилю привітань. 

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Наразі представники знаменитої пари не коментують інформації про шлюб, яка поширилась у мережі. Окрім цього, неможливо знайти і фото з ймовірної таємної церемонії. 

Анна Куронікова змінила ім'я в інстаграм та спровокувала чутки про весілля
Анна Курнікова змінила ім'я в інстаграм та спровокувала чутки про весілля / Скріншот

Водночас Енріке Іглесіас вкотре зачарував прихильників ніжними кадрами з дітьми. Артист показав, як двійнята Ніколас та Люсі перевіряли його спортивну форму. Малюки торкались до ідеального пресу артиста, викликаючи у нього лоскоти. 

Що відомо про стосунки Енріке Іглесіаса та Анни Курнікової?Ще у 2001 році запальний співак Енріке Іглесіас оголосив про стосунки з російською тенісисткою Анною Курніковою. Пара познайомилась на зйомках кліпу Escape та з того часу щоразу потрапляла до новин західних ЗМІ. Однак роман Іглесіаса та Курнікової був дуже непростим: журналісти отримували інформацію про розрив стосунків, вагітність екс-тенісистки і навіть нетрадиційну орієнтацію Енріке. Проте всі чутки розвіялись, коли знаменитості стали батьками і оселились у розкішному маєтку в Маямі.

В одному з інтерв'ю Енріке Іглесіас зізнався, що не хоче йти до вівтаря. "Я ніколи не думав і не думаю, що весілля може щось змінити у стосунках. Так склалося, можливо, тому, що мої батьки давно розлучені. І для мене свідоцтво про одруження – це просто клаптик паперу і більше нічого", – заявляв він. Тому інсайдери подейкують, що Енріке Іглесіас навряд чи міг піти до вівтаря. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля
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