ANNA MARIA їдуть на "Нову хвилю": в мережі бурхливо відреагували на заяву

Дует ANNA MARIA (сестри Анна та Марія Опанасюк) заявили, що відправляють на музичний конкурс "Нова хвиля", що відбудеться у російському Сочі. Зірки наголосили, що їдуть представляти Україну не на російський конкурс, а, за їхніми словами, на міжнародний.

Музичний дует вперше оскандалився перед фіналом Національного відбору до Євробачення-2019 від України. Тоді дівчата увійшли у список фіналістів, однак за кілька днів до ефіру дали інтерв'ю українському журналісту Роману Скрипіну на телеканалі ATR. Там вони в контексті відмовилися безпосередньо відповідати на запитання телеглядача "Чий Крим?". Співачки сказали: "Крим – наш, наша батьківщина".

Читайте також: Одіозні співачки ANNA MARIA представлять Україну на "Новій хвилі"

Така заява зумовила значний резонанс у суспільстві. Позицію жінок ще довго обговорювали експерти, а журналісти знаходили нові докази причетності сім'ї Опанасюків до окупаційної влади в Криму. Відтак, перемогу на Нацвідборі Євробачення вони не отримали, але неодноразово заявляли, що після скандалу їм пропонували співпрацю з багатьох інших країн.

Тепер же музичний дует ANNA MARIA вирішив поїхати на конкурс "Нова хвиля", який останніми роками проводять не традиційно у Юрмалі, Латвія, а в Сочі у Росії. Прихильники зірок у соціальних мережах неоднозначно відреагували на новину.

Що відомо про конкурс "Нова хвиля"? Це вокальний конкурс, який заснували композитори Ігор Крутой та Раймонд Паулс. До 2014 року шоу відбувалось у латвійській Юрмалі. Однак через підтримку агресивної політики Кремля російськими співаками, які сидять у журі конкурсі, їм заборонили в'їзд у країну. Відтоді шоу проводять у Сочі. У 2009 році, до військової агресії зі сторони Росії, перемогу у конкурсі здобула Джамала – переможниця Євробачення-2016. Цьогоріч "Нова хвиля" триватиме з 24 по 29 серпня.

"Успіху! Будемо підтримувати", "Нехай Вам пощастить і Ваша зірка засяє!", "Бажаємо перемоги на конкурсі! Ви найкращі! Ми Вас любимо", "Дівчата, Ви – найкращі! Упевнений, перемога буде за Вами", З Богом", "Найкращі", "Буду вболівати за вас. Ви дасте "жару", я в цьому впевнена!", "Welcome в наш гостинний край. Тільки вперед! Я за Вас всіма кінцівками", "Успішного виступу! Тарасу великий привіт", "Дівчата, великої удачі! Думала поїхати в цьому році, послухати, тепер точно поїду!", "Я не розумію, всім можна в Росії виступати, а ANNA MARIA не можна? "Время и Стекло", Барських, Брежнєва і т.д. Травіть тоді всіх, а не вибірково когось одного!" – залишають свої коментарі підписники артисток.

Проте не всі такої думки. Знайшлись і ті, хто засудив дії українських зірок з Криму: "Це все класно, але "Нова хвиля" проходить в Сочі, на території Росії. Як же ваші клятви після відбору на Євробачення, що в Росію не ногою, та ніколи в житті..?! Знаєте, якось образливо, ви і ваші співвітчизники їздите сюди за славою і отримуєте її, тільки потім чомусь плюєте в "колодязь, з якого вдосталь випили водиці". Погано, на мій погляд, присутня лукавість", "Назад не повертайтесь", "Ну якщо ви будете представляти Україну, то виступати треба в футболках з надписом "Крим – це Україна". "Ми з цією країною воюємо. Наші хлопці перемагають. Саме ті, завдяки яким ви можете спокійно виступати і навіть в Росію їздити. Я вас поважав до цього. Навіть на відборі співчував, оскільки сім'ю не можна зраджувати. Але таке... Вас врятує лише пісня "Крим – Україна" на виступі в Сочі. P.S: Я б точно якусь провокацію зробив. Подумайте".