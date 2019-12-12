Анна Різатдінова, Леся Нікітюк та інші зірки знялись для еротичного календаря: фото 18+

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Новий еротичний календар на 2020 рік від XXL / LifeStyle 24

Українські знаменитості постали на сторінках еротичного календаря від чоловічого глянцю XXL. Зокрема, у сексуальній зйомці взяли участь спортсменка Анна Різатдінова, телеведуча Леся Нікітюк, співачки Мішель Андраде та Слава Камінська. Кожна красуня засвітила розкішне тіло у відвертому образі, які розбурхали мережу.

Результати еротичної фотосесії з'явились 12 грудня на сайті журналу XXL. Героїнями Drive Time на 2020 рік стали прекрасні і успішні красуні: Анна Різатдінова, Міша Романова, Ілона Чорнобай, Emma D, Олександра Британь, Мішель Андраде, Слава Камінська, Ольга Канчурова, Світлана Тимошевська, Аріна Кравець, Марина Бех-Романчук та Леся Нікітюк. Кожній зірці виділили один місяць, тому прихильники зможуть побачити сексуальні знімки у великому форматі. 

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Автори проєкту залучили елітні машини відомих брендів, біля яких спокусливо позували стрункі красуні. Не менше вражали й образи, які для дівчат підготували стилісти. Провокативна білизна, або ж її відсутність, сексуальні сукні чи костюми – календар зможе підкорити спекотністю. Окрім цього, всі знаменитості обирали оригінальні пози, що зможуть здивувати всіх прихильників глянцю.

"Люксові авто і красиві дівчата завжди заводили джентльменів. А їх поєднання – воістину гаряча суміш, здатна зігріти чоловіче серце в найлютіший мороз... Нехай наступний рік буде таким же драйвовим і прекрасним!" – звернулись до прихильників автори календаря. 


Анна Різатдінова у сексуальній білизні / XXL


Міша Романова показала пишні груди / XXL

Еротичний календар від журналу XXl
Еротичний календар від чоловічого журналу  / XXL


Провокативне фото / XXL


Еротичний календар на 2020 рік / XXL

Мішель Андраде в еротичному календарі
Мішель Андраде в еротичному календарі / XXL


Слава Камінська в білизні / XXL


Ольга Канчурова в еротичній зйомці / XXL


Українські зірки в провокативній фотосесії / XXL


Сторінка еротичного календаря на жовтень / XXL


Еротичний календар від журналу XXL / XXL


Леся Нікітюк прикрасила еротичний календар / XXL

Як дізнатись ім'я нареченого або містичні ворожіння на Андрія у домашніх умовах
12 грудня
12487
Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Леся Нікітюк Мішель Андраде Еротика
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