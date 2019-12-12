Анна Різатдінова, Леся Нікітюк та інші зірки знялись для еротичного календаря: фото 18+
Українські знаменитості постали на сторінках еротичного календаря від чоловічого глянцю XXL. Зокрема, у сексуальній зйомці взяли участь спортсменка Анна Різатдінова, телеведуча Леся Нікітюк, співачки Мішель Андраде та Слава Камінська. Кожна красуня засвітила розкішне тіло у відвертому образі, які розбурхали мережу.
Результати еротичної фотосесії з'явились 12 грудня на сайті журналу XXL. Героїнями Drive Time на 2020 рік стали прекрасні і успішні красуні: Анна Різатдінова, Міша Романова, Ілона Чорнобай, Emma D, Олександра Британь, Мішель Андраде, Слава Камінська, Ольга Канчурова, Світлана Тимошевська, Аріна Кравець, Марина Бех-Романчук та Леся Нікітюк. Кожній зірці виділили один місяць, тому прихильники зможуть побачити сексуальні знімки у великому форматі.
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Автори проєкту залучили елітні машини відомих брендів, біля яких спокусливо позували стрункі красуні. Не менше вражали й образи, які для дівчат підготували стилісти. Провокативна білизна, або ж її відсутність, сексуальні сукні чи костюми – календар зможе підкорити спекотністю. Окрім цього, всі знаменитості обирали оригінальні пози, що зможуть здивувати всіх прихильників глянцю.
"Люксові авто і красиві дівчата завжди заводили джентльменів. А їх поєднання – воістину гаряча суміш, здатна зігріти чоловіче серце в найлютіший мороз... Нехай наступний рік буде таким же драйвовим і прекрасним!" – звернулись до прихильників автори календаря.
Анна Різатдінова у сексуальній білизні / XXL
Міша Романова показала пишні груди / XXL
Еротичний календар від чоловічого журналу / XXL
Провокативне фото / XXL
Еротичний календар на 2020 рік / XXL
Мішель Андраде в еротичному календарі / XXL
Слава Камінська в білизні / XXL
Ольга Канчурова в еротичній зйомці / XXL
Українські зірки в провокативній фотосесії / XXL
Сторінка еротичного календаря на жовтень / XXL
Еротичний календар від журналу XXL / XXL
Леся Нікітюк прикрасила еротичний календар / XXL