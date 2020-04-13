Анна Різатдінова назвала улюблені фільми, які варто переглянути на карантині

Знаменита українська спортсменка Анна Різатдінова, яка була фіналісткою "Танці з зірками", долучилась до своєрідної ініціативи в мережі. Вона, як і її колеги по шоу-бізнесу, склала список улюблених фільмів. Що радить переглянути спортсменка – дізнавайтесь у матеріалі.

Десятки українських зірок публічно закликають прихильників дотримуватись правил карантину та залишатись вдома. А щоб людям не було сумно, у мережі артисти дають онлайн-концерти та діляться списком фільмів чи серіалів. Свої кінопоради опублікувала і Анна Різатдінова.

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Спортсменка розпочала список із романтичного фільму та драми "Непристойна пропозиція". За сюжетом, молода сімейна пара отримує можливість придбати омріяний будинок. Однак за це жінка повинна провести ніч з одним мільярдером. З цього починаються пригоди закоханих.



"Непристойна пропозиція" / Кадр з фільму

Ще одна кінострічка 90-их, яку варто переглянути – це "Афера Томаса Крауна". Щоб збагатись за добу, успішний фінансист придумує план пограбування музею. Завдяки професійним злодіям йому вдається поцупити дорогі картини. Однак на заваді омріяного безтурботного життя стоїть страхова агентка, яка має намір повернути полотна.



"Афера Томаса Крауна" – ідеальний фільм на вечір / Кадр з кінострічки

Не забула Анна Різатдінова і про фільми 2019-2020 років. Спортсменка рекомендує переглянути кінострічки "Джокер" та "Джентльмени", які вже є в онлайн-прокаті.

Дивіться трейлер до фільму "Джокер": відео

Вартий уваги і фільм "Зараза", який отримав шалену популярність через коронавірус. А все тому, що у кінострічці розказують історію епідемії, яка бере початок з Китаю та стрімко охоплює весь світ.

Дивіться трейлер до фільму "Зараза": відео

Серед рекомендацій Анни Різатдінової і знаменитий фільм "Острів проклятих" з Леонардо Ді Карпріо. За сюжетом, два поліцейські відправляються на пошуки вбивці Рейчел Соландо, що втекла з Ешкліффскої лікарні для божевільних. Окрім цього, Анна Різатдінова порадила ще один фільм з Леонардо Ді Капріо – "Спіймай мене, якщо зможеш".



"Острів проклятих" / Кадр з фільму

Також до рекомендацій Анни Різатдінової увійшли кінострічки: