Анна Різатдінова підкорила мережу архівним роликом із сином

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Анна Різатдінова показала свого сина
Анна Різатдінова показала свого сина / Instagram / @anna_rizatdinova

Олімпійська чемпіонка та учасниця шоу "Танці з зірками 2019" Анна Різатдінова зачарувала ніжним роликом зі своїм єдиним сином Романом. На архівних кадрах вона показала, як повертала свою фігуру у форму після пологів.

Зворушливим відео знаменита українка символічно поділилась у день народження її сина. Сьогодні, 12 листопада, нащадку Анни Різатдінової виповнилось 2 роки, тому вона вирішила публічно привітати його зі святом. 

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Сьогодні головному чоловікові в моєму житті виповнюється два рочки! Моє чудо, мій чемпіон, мій найулюбленіший Ромочка зробив мене найщасливішою мамою у світі,
– зворушливо написала Анна Різатдінова. 

До особливого допису спортсменка додала відео, на якому вона займається спортом зі своїм новонародженим сином. До привітань Анни Різатдінової долучились її прихильники та колеги по "Танцях з зірками 2019". Зокрема, Володимир Остапчук написав: "Мої вітання. Щасливчик, адже йому дісталися такі чемпіонські гени і безмежна любов". До вітального флешмобу приєдналась і Леся Нікітюк, яка лаконічно привітала хлопчика з днем народження: "Вітаю". 

Як відомо, батьком іменинника є скандальний мільярдер Олександр Онищенко. Ще на початку шоу "Танці з зірками 2019" Анна Різатдінова заявила, що не хоче, аби її ім'я та успіхи пов'язували з колишнім коханим, адже вона всього досягнула сама. Водночас спортсменка не приховує, що Олександр Онищенко бере активну участь у вихованні їхньої спільної дитини. 

"Якою б не була наша історія, я хотіла б сказати, що в житті не буває тільки чорних або тільки білих фарб. Попри те, що ми з Олександром вже не разом, в нашого спільного життя було багато прекрасних, пам'ятних і зворушливих моментів, за які я дуже йому вдячна... Він був найбільшою любов'ю в моєму житті, а прекрасним продовженням цієї любові став наш син Роман. Олександр бере активну участь у вихованні сина і він прекрасний батько", – зазначила Анна Різатдінова. 

Досі спортсменка приховувала обличчя сина Романа, оберігаючи його від зайвої уваги громадськості та ЗМІ. Однак 10 листопада вся країна могла побачити хлопчика, який прийшов підтримати Анну Різатдінову на "Танцях з зірками 2019". Зворушливий модерн вона присвятила сину. 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти
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