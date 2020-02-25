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Анна Різатдінова показала, як відпочиває на Мертвому морі: оздоровчі процедури зірки

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Анна Різатдінова показала оздоровчі процедури / Instagram / @anna_rizatdinova

Українська художня гімнастка та учасниця проєкту "Танці з зірками" як ніхто інша знає, як важливо відновлюватися після виснажливих тренувань та напруженого графіку. Вона відправилася на відпочинок в Ізраїль та показала, що проводить час з користю для свого організму.

Традиційно стрічка знаменитостей під час відпочинку на розкішних курортах переповнена звабливими фото у купальниках. Проте відвертими вбраннями на проєкті "Танці з зірками" та численними фешн-зйомками Анна Різатдінова вже встигла продемонструвати струнке тіло у повній красі. Цього разу зірка вирішила показати підписникам свої оздоровчі процедури. 

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На особистій сторінці гімнастки в інстаграмі з'явилася серія фото, на яких вона показала, як проводить час у відпустці в Ізраїлі. Анна Різатдінова відправилася до узбережжя Мертвого моря, віддавши перевагу лікувальним грязям. На світлинах спортсменка позує у суцільному купальнику чорного кольору з прозорим декольте на тлі морського узбережжя. 

У дописі вона розлого розповіла про користь таких процедур, обгрунтувавши досить нетипове для зіркового відпочинку місце. Підтверджуючи свої слова, вона повністю покрила тіло лікувальними грязями. 

Западина Мертвого моря – найнижче місце на Землі, воно містить більше мінералів, ніж будь-яка інша природна водойма. Не тільки його вода унікальна, унікальне все навколо… У кожному літрі води Мертвого моря міститься 320 грамів солей і мінералів,
– прокоментувала життєрадісні кадри Анна Різатдінова. 


Анна Різатдінова показала оздоровчі процедури / Instagram / @anna_rizatdinova


Анна Різатдінова показала оздоровчі процедури / Instagram / @anna_rizatdinova


Анна Різатдінова на відпочинку на Мертвому морі / Instagram / @anna_rizatdinova

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Анна Різатдінова
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