Анна Різатдінова позувала для глянцю у білизні: фото

Українська художня гімнастка та учасниця проєкту "Танці з зірками" продемонструвала спокусливе тіло у новій фотосесії. Вона стала героїнею грудневого випуску Harper's Bazaar Ukraine. Анна передала чуттєвість та ніжність своїм образом.

Красуня не вперше позує під об'єктивами камер. Здебільшого вона поставала олімпійською чемпіонкою з незламною волею та жагою до перемоги. Цього разу Анна Різатдінова проявила свою жіночність. Автором фотозйомки стала київська фешн-фотограф Анна Іконнікова.

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Гімнастка позувала в нижній білизні від італійського бренду Intimissimi. На ній був чорний спортивний бюстгальтер та короткі лосини, які підкреслювали її ідеальну фігуру. Волосся зірки біло закладене назад. Легкий макіяж довершив чарівні риси обличчя Анни. Звичайно, фотосесія не обійшлася без граційних рухів та легендарної розтяжки олімпійської чемпіонки.

На інших кадрах Анна Різатдінова з'явилася у напівпрозорій сорочці, обтислому шерстяному костюмі коричневого кольору та шовковій нічній сорочці.



Анна Різатдінова для грудневого випуску Harper's Bazaar Ukraine / Instagram / @anna_rizatdinova