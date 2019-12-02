Анна Різатдінова прийшла на світську подію з партнером по шоу: фото

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Анна Різатдінова навіть після завершення "Танців з зірками 2019" продовжує спілкування з Олександром Прохоровим. З партнером по шоу вона прийшла на церемонію нагородження M1 Music Awards.

Фіналісти популярного проєкту постали на червоній доріжці разом та залюбки взяли участь у фотосесії. Церемонія пройшла у столичному Палаці Спорту 30 листопада та стала однією з найгучніших світських подій року. Відтак спільний вихід Анни Різатдінової та Олександра Прохорова не оминули увагою журналісти.

Цікаво: Якими вбраннями вражали українські зіррки на M1 Music Awards 2019

Щодо образів учасників "Танців з зірками 2019", то знаменитості дотримались правил дрес-коду. Згідно з фото, які з'явились у мережі, танцівник красувався поряд зі своєю партнеркою у класичному костюмі з камізелькою та метеликом. А от Анна Різатдінова зачарувала виходом у вбранні від дизайнера Андре Тана. Образ срібної призерки "Танців з зірками 2019" складався із топа з органзою, приталених штанів та взуття на підборах. Ремінь із золотистою пряжкою і клатч завершив look Анни Різатдінової.



Анна Різатдінова і Олександр Прохоров / Instagram / @sasha_prohor



Анна Різатдінова / Instagram / @anna_rizatdinova

Цікаво, що і поза світським заходом Анна Різатдінова і Олександр Прохоров продовжують спілкування. В інстаграм-сторіс спортсменка поділилась кадрами зі спільного тренування. За словами Анни, вона продовжує вивчати танці та, можливо, візьме участь у наступному сезоні популярного проєкту.

Ми з Сашком вже вирішили готуватися до нового сезону. Старанно працюємо над постановками, технікою і емоціями. Краще почати зараз, поки всі суперники ще відпочивають. До старту підійдемо в класній формі і вас не підведемо,

– поділилась Анна Різатдінова.



Фіналісти "Танців з зірками 2019" продовжують тренування / Instagram / @sasha_prohor

Як відомо, Анна Різатдінова і Олександр Прохоров були фаворитами суддів у шоу "Танці з зірками 2019". Пара найбільш технічно і ретельно виконувала кожне па, зачаровуючи глядачів. Однак у фіналі шоу, який пройшов 24 листопада, Анна і Олександр отримали меншу підтримку від глядачів, відтак зайняли друге місце. Золотистий кубок здобули Ксенія Мішина та Євген Кот.