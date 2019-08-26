Анна Різатдінова розкрила одну з причин розлучення з Олександром Онищенком

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Анна Різатдінова у шоу "Танці з зірками 2019"
Анна Різатдінова у шоу "Танці з зірками 2019" / Прес-служба

Українська гімнастка Анна Різатдінова стала однією з учасниць популярного шоу "Танці з зірками 2019". Під час проекту вона вперше прокоментувала розлучення з одіозним політиком-втікачем Олександром Онищенком.

В особистому відеощоденнику Анна Різатдінова зізналась, що припинила стосунки з Олександром Онищенком та не розуміє, чому її досягнення пов'язують із романом. У записі вона пояснила, що йшла до успіху самотужки. 

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Мені образливо, що преса пов'язує мене з мільярдером Онищенком. Я всього досягла сама. Вважаю, недоречним це пов'язувати. Олександр – батько моєї дитини. Ми не разом. Людина мене закрила. Я не готова сидіти вдома, прасувати, готувати,
– заявила спортсменка. 

В ексклюзивному коментарі журналістам LifeStyle 24 представники Анни Різатдінової підтвердили, що зірка назвала одну з причин розлучення з Олександром Онищенком. У пари залишився 1-річний син Роман. За словами піар-менеджера Анни, на час тренувань та виступів у "Танцях з зірками 2019" хлопчик залишається з мамою гімнастки. 

"Так, це була одна з причин їхнього розлучення... З маленьким Романом сидить її мама. Але вона, в будь-якому разі, проводить багато часу з дитиною. Це для неї дуже важливо", – розповіла Олеся Стоковська. 

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25 серпня Анна Різатдінова вперше вийшла на паркет шоу "Танці з зірками 2019". Спільно з Олександром Прохоровим вона показала емоційний пасодобль, який підкорив всіх зіркових суддів. Постановка була символічною, тому Юрій Горбунов і Тіна Кароль назвали її сповіддю. Представниця Анни Різатдінової пояснила, в чому полягає особливість цього номеру. 

"Танець, виконаний під пісню української групи The Hardkiss "Коханці", став знаковим для Анни, адже участь у проекті для неї – абсолютно новий етап в житті і можливість показати себе з несподіваного боку... Як назвали ведучі, це своєрідна сповідь. Суть танцю в тому, що піджаки – це чоловіки, від яких вона йде та зрештою залишається одна. Не те, щоб у неї було багато чоловіків. Ні, такого не було. Тут символічне завершення: вона залишається одна. Саме тому, їй вдалось відчути та прожити цей танець максимально, що й було видно на паркеті", – пояснила Олеся Стоковська. 

Дивіться відео першого виступу Анни Різатдінової на шоу "Танці з зірками 2019":

 

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Теги: Новини LifeStyle Олександр Онищенко LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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