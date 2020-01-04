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Анна Різатдінова стала білявкою для ретро-зйомки: несподівані фото

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Анна Різатдінова стала білявкою у новій зйомці / Instagram / @anna_rizatdinova

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики та фіналістка шоу "Танці з зірками 2019" Анна Різатдінова вирішила проекспериментувати з образом та взяти участь у незвичній фотосесії. Для зйомки спортсменка приміряла перуку з білим довгим волоссям, чим здивувала прихильників.

Вже у дописі Анна Різатдінова зізналась, що долучилась до проєкту журналу Jet Setter та ювелірного бренду Bvlgari. Автори фотосесії вирішили зробити зйомку у стилі культового серіалу "Династія", що транслювався у 1980-ті роки в США та отримав шалену популярність у всьому світі. Анні Різатдіновій дістався образ запальної Крістл, відтак спортсменка одягнула перуку з білявим волоссям, змінившись до невпізнання. 

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У стилі 80-их. Зізнавайтесь, хто дивився культовий серіал "Династія",
– написала до ефектних знімків Анна Різатдінова.

Спортсменка стала не єдиною зіркою ретро-проєкту. Образи з серіалу "Династія" також приміряли й інші успішні учасники шоу "Танці з зірками 2019". Зокрема, на фото можна побачити Володимира Остапчука, Людмилу Барбір та Ксенію Мішину. Кожен зі знаменитих українців змінився для зйомки до невпізнання, перевтілившись у культових персонажів з 1980-их.

 

"Як на мене, вийшло дуже цікаво і незвично, незважаючи на те, що я, як і раніше, залишаюся прихильницею довгого волосся", – поділилась враженнями від фотосесії Ксенія Мішина. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини України Краса
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