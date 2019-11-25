Анна Різатдінова відверто розповіла про стосунки з депутатом Онищенко

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Анна Різатдінова / Instagram / @anna_rizatdinova

Українська спортсменка та учасниця популярного проєкту "Танці з зірками", яка посіла у шоу друге місце, Анна Різатдінова розкрила більше цікавих подробиць з особистого життя. Гімнастка в інтерв'ю з Єфросиніною розповіла, як розійшлася з олігархом Олександром Онищенко.

За словами Різатдінової, відносини з Олександром були завжди щирі і шалені. "Він носив мене на руках і весь час робив компліменти", – згадала жінка.

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Гімнастка зізнається, що їй шкода за те, що стосунки завершилися. В інтерв'ю вона зазначила, як намагалася бути цікавою для коханого, відтак відвідувала світські заходи та давала інтерв'ю різним виданням.

Я розуміла, що після завершення спортивної кар'єри його якийсь інтерес до мене пропаде. Але я намагалася показати, що я все ще на слуху, я прилітала в Україну і давала інтерв'ю, ходила на покази і заходи,
– наголосила Анна.

 

Крім того, Різатдінова зізналася, що у якийсь момент її почали сприймати не як чемпіонку світу, а як дружину олігарха. Як згадала знаменитість, Онищенко першим запропонував розійтися. 

"Він сказав: Ань, я тобі заважаю, давай далі без мене", – розповіла спортсменка.

 

Що відомо про стосунки Анни Різатдінової і Олександра Онищенко?

У 2017-му році Анна Різатдінова народила олігарху Олександру Онищенко сина Романа. А у 2018-му Анна розповідала, що вони з Онищенком одружилися. Нещодавно він опублікував незрозумілу світлину, на якій, нібито, перебував в Офісі Президента. Згодом він спростував чутки та заявив, що фото було зроблено ще за часів президентства Петра Порошенка.

Наприкінці літа Анна Різатдінова в особистому відеощоденнику зізналась, що йшла до успіху самотужки, а не завдяки статкам Онищенка. Також українка з Криму натякнула, що ексчоловік вимагав, щоб та якнайбільше проводила час вдома.

"Мені образливо, що преса пов'язує мене з мільярдером Онищенком. Я всього досягла сама. Вважаю, недоречним це пов'язувати. Олександр – батько моєї дитини. Ми не разом. Людина мене закрила. Я не готова сидіти вдома, прасувати, готувати", – заявляла спортсменка.

Що відомо про Олександра Онищенко?Український олігарх, нафтогазовий трейдер, а також – колишній український політик та депутат від "Партії регіонів". А ще він – колишній боксер, спортсмен-кіннотник, організатор численних кіннотних змагань та конкурсів жіночої краси "Міс Україна". Наразі одіозний нардеп переховується від слідства. В Україні його звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Йдеться про кількамільярдні збитки для держави.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Олександр Онищенко Новини LifeStyle
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