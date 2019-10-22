Анна Різатдінова зізналася, чи спілкується з ексчоловіком Олександром Онищенко

Знаменита українська чемпіонка з художньої гімнастики Анна Різатдінова у розважальному шоу "Слава+" розповіла, чи наразі спілкується зі своїм колишнім чоловіком, олігархом Олександром Онищенко. Також спортсменка розповіла, чи підтримує зв'язок одіозний олігарх зі своїм 1-річним сином.

На ютуб-каналі "Люкс ФМ" Анна Різатдінова, яка стала учасницею нового сезону проєкту "Танці з зірками", поділилась, що не буде підігрівати чутки про шлюб через гроші.

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Я буду до останнього заперечувати всі ці чутки і розмови, що я повелася на гроші. Це була однозначно любов і підсумком цієї любові є наш син Роман, який наразі став головним чоловіком в моєму житті,

– запевнила зірка.

26-річна чемпіонка додала, що стосунки з Онищенком були наповнені справжньою любов’ю, а для колишнього чоловіка "вона була чимось досконалим у його багатому та складному світі".

"Було взаєморозуміння. Мені здавалося, що я потрапила просто в казку. Казку не в матеріальному плані. Хоча люди, як говорили, так і будуть говорити, що він купив мене літаками, дорогими машинами. Ні, він купив мене своїм ставленням. Він мене просто носив мене на руках", – зазначила Анна.



Олігарх-втікач Олександр Онищенко та Анна Різатдінова / Фото з соцмереж

Втім, вона пояснила причину розлучення з мільярдером. За її словами, займатись кар’єрою, розвивати стосунки та виховувати сина на відстані було важким завданням для них обох. Тому вони прийняли рішення розлучитись та "розійтись на хорошій ноті".

Мені боляче, у мене досі там рана, я її відчуваю в серці... Я однаково "за" спілкування батька з сином, в моєму розумінні він повинен знати свого батька, оскільки батьків не вибирають. Я показую кожен день наші спільні фотографії з Олександром, щоб син чітко розумів, де мама, а де тато. Тим більше, що Рома –копія свого батька,

– підсумувала дівчина, додавши, що спілкування сина з Онищенком відбувається через Skype.

Дивитись випуск "Слава+" з Анною Різатдіновою на "Люкс ФМ":

Варто додати, що наприкінці літа Анна Різатдінова в особистому відеощоденнику зізналась, що йшла до успіху самотужки, а не завдяки статкам Онищенка. Також українка з Криму натякнула, що ексчоловік вимагав, щоб та якнайбільше проводила час вдома.

"Мені образливо, що преса пов'язує мене з мільярдером Онищенком. Я всього досягла сама. Вважаю, недоречним це пов'язувати. Олександр – батько моєї дитини. Ми не разом. Людина мене закрила. Я не готова сидіти вдома, прасувати, готувати", – заявляла спортсменка.

Нагадаємо, що у 2017-му році Анна Різатдінова народила олігарху Олександру Онищенко сина Романа. А у 2018-му Анна розповідала, що вони з Онищенком одружилися. Нещодавно він опублікував незрозумілу світлину, на якій, нібито, перебував в Офісі Президента. Згодом він спростував чутки та заявив, що фото було зроблено ще за часів президентства Петра Порошенка.

Що відомо про Олександра Онищенко?Український олігарх, нафтогазовий трейдер, а також – колишній український політик та депутат від "Партії регіонів". А ще він – колишній боксер, спортсмен-кіннотник, організатор численних кіннотних змагань та конкурсів жіночої краси "Міс Україна". Наразі одіозний нардеп переховується від слідства. В Україні його звинувачують в організації схеми щодо перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Йдеться про кількамільярдні збитки для держави.