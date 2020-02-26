Анна Трінчер: Інстаграм – це чудова платформа для контакту з прихильниками

Популярна українська виконавиця, акторка, блогерка, суперфіналістка восьмого сезону шоу "Голос країни" Анна Трінчер готується до першого сольного туру. Напередодні концертів артистка розповіла про свій шлях на "Голосі країни" та про можливості, які дає інстаграм.

Анна Трінчер – блогерка, з аудиторією більш ніж мільйон підписників в інстаграмі. Кожного дня вона спілкується зі своїми прихильниками за допомогою цієї соціальної мережі та розвиває свою музичну кар'єру. В ексклюзивному інтерв'ю для LifeStyle 24 Аня розповіла, що їй дав "Голос країни", про співпрацю з Джамалою та як можна популяризувати свої роботи в мережі.

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Аню, ви були учасницею проєкту "Голос країни", де вам вдалося дійти до суперфіналу. Цей період вашої творчості хоч і був коротким, проте яскравим, і, як ми думаємо, складним. Що він вам дав?

Це був доволі складний період у моєму житті. В той рік, коли я брала участь в "Голосі", була ученицею 11 класу. Тому потрібно було готуватися до ЗНО, випускного, закінчення школи. Було дуже складно все поєднувати. Бігала зі школи на репетиції "Голосу країни", а звідти до репетиторів по ЗНО. Прокидалася о шостій годині ранку, щоб готуватися до екзаменів. Паралельно з цим, готувалася до кожного ефіру. В "Голос. Діти" мені не вдалося далеко пройти, тому поставила собі за мету дійти якомога далі в дорослому сезоні.

Після завершення шоу в моєї творчості з'явилося багато нових шанувальників, я відчувала їхню підтримку. Звісно, що без негативу та хейту не обійшлося.

Дивіться виступ Анни Трінчер у фіналі шоу "Голос країни":

Як вплинуло на вас знайомство з Джамалою, яку ви обрали тренером на проєкті?

Вона давала мені неймовірні поради, показала, як працювати на сцені. З нею я зрозуміла, що таке справжня енергія артиста, яка "розриває" навіть через екрани телевізорів.

Ви також є популярною блогеркою в інстаграмі. На вашу думку, блог може допомогти молодому виконавцю у розвитку творчості?

Інстаграм – це чудова платформа для контакту з прихильниками. Знайомство із моїми шанувальниками відбулося завдяки багатьом проєктам, в яких я брала участь, проте завдяки цій соціальній мережі ми завжди поруч. Тепер це друзі, які є разом зі мною в реальному часі, знають про всі життєві ситуації, новини та негаразди. Ми частенько просимо один в одного порад, обмінюємося думками. Інколи, це джерело мого натхнення.



Співачка та акторка Анна Трінчер / Фото: Анна Трінчер

Як розвиваєтеся в акторській діяльності? Коли прихильники вкотре зможуть побачити Анну Трінчер в кінопроєктах?

Зараз я перебуваю в пошуках образу для кінематографу. Для цього ходжу на різноманітні проби та кастинги, пробую себе в різних амплуа. З часом ви все зможете побачити.

Серед зірок вітчизняного шоу-бізнесу популярними є цікаві дуети. Можливо, у ваших планах також є творчі колаборації і вже знаєте з ким саме?

Проєкти, де я була конкурсанткою, дали змогу познайомитися з багатьма цікавими людьми, з якими ми на одній творчій хвилі. Мрію заспівати з Джамалою якусь нашу спільну ліричну пісню. Звісно, що хочеться заспівати з якимсь закордонним відомим виконавцем. На моєму ютуб-каналі та в інстаграмі є декілька спільних робіт з моїми колегами, але це лише перший крок. Далі буде більше.



Ніжна та чуттєва Анна Трінчер / Фото: Анна Трінчер

Наразі Аня готується до першого сольного туру містами України. Прихильники зможуть побачити нове концертне шоу співачки у трьох містах України. Вона виконає авторські пісні, від яких перехоплюватиме подих. Чуттєва та ніжна Анна Трінчер завітає 28 лютого до Івано-Франківська, 29 лютого до Львова та 7 березня до Одеси.

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