Анна Вінтур і 7-річна дочка Вікторії Бекхем прийшли на показ з однаковими зачісками: фото

У Лондоні популярна британська дизайнерка Вікторія Бекхем представила свою нову колекцію в рамках тижня моди. Підтримати зіркову маму прийшли всі її діти разом з чоловіком Девідом Бекхемом. Серед дітей – чарівна дівчинка, 7-річна Харпер, яку порівняли з однією із найвпливовіших жінок у сфері моди – Анною Вінтур.

Так, LifeStyle 24 раніше повідомляв, що сімейство Бекхемів сиділи поруч з головним редактором американського Vogue Анною Вінтур. Цікаво те, що у Харпер зачіска виглядала схожою до Вінтур, про що навіть пожартував Девід на своїй сторінці в Instagram.

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Кому йде більше? Харпер або Анні? Обидві чудові!

– написав чоловік.

Додамо, що стрижка боб є фірмовим знаком Анни Вінтур, разом з темними окулярами.



Харпер Бекхем і Анна Вінтур / Getty Images

Дивіться відео з показу Вікторії Бекхем у Лондоні:



Сімейство Бекхемів і Анна Вінтур / Getty Images