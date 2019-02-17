Анна Вінтур і 7-річна дочка Вікторії Бекхем прийшли на показ з однаковими зачісками: фото
У Лондоні популярна британська дизайнерка Вікторія Бекхем представила свою нову колекцію в рамках тижня моди. Підтримати зіркову маму прийшли всі її діти разом з чоловіком Девідом Бекхемом. Серед дітей – чарівна дівчинка, 7-річна Харпер, яку порівняли з однією із найвпливовіших жінок у сфері моди – Анною Вінтур.
Так, LifeStyle 24 раніше повідомляв, що сімейство Бекхемів сиділи поруч з головним редактором американського Vogue Анною Вінтур. Цікаво те, що у Харпер зачіска виглядала схожою до Вінтур, про що навіть пожартував Девід на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Вікторія Бекхем заборонила синові зустрічатися з Рітою Орою: несподівані деталі
Кому йде більше? Харпер або Анні? Обидві чудові!
– написав чоловік.
Додамо, що стрижка боб є фірмовим знаком Анни Вінтур, разом з темними окулярами.
Харпер Бекхем і Анна Вінтур / Getty Images
Дивіться відео з показу Вікторії Бекхем у Лондоні:
Сімейство Бекхемів і Анна Вінтур / Getty Images