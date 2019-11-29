Анна Вінтур закликала любителів моди не бути марнотратниками і передавати одяг у спадок

Американська головна редакторка Vogue, якій виповнилося 70 років, Анна Вінтур закликала любителів моди цінувати свій одяг та носити його частіше.

Про це пише видання Daily Mail. Одна з найуспішніших редакторів глянцю Vogue виступила проти марнотратства і "одноразового" одягу.

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29 листопада у світі відбувається Чорна п'ятниця – день розпродажу, коли є можливість поповнити свій гардероб одягом зі спокусливими цінниками. Натомість Анна Вінтур закликає утримуватися від "скороминущої моди" і купувати довговічний і екологічний одяг. Редакторка вважає, що найкраще придбати декілька позачасових речей, які можна передавати у спадок.

Увага має приділятися майстерності і творчості, а не доступності одягу – речей, які ви одягаєте один раз, а потім викидаєте... Потрібно берегти свій одяг, цінувати його і одягати знову і знову, і, може бути, потім подарувати доньці чи сину,

– заявила Анна Вінтур.



Анна Вінтур / Getty Images