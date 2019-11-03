Анні Вінтур – 70: цитати найвпливовішої жінки в індустрії моди

Одна з найуспішніших та найвідоміших редакторів глянцю Vogue Анна Вінтур у неділю, 3 листопада, святкує свій день народження. Прототипу головної героїні фільму "Диявол носить Prada" виповнюється 70 років.

Анна Вінтур створила собі бездоганний образ. Так, без сонцезахисних окулярів та ідеального каре уявити суворого редактора американського глянцю неможливо!

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Вінтур очолила "біблію моди" у 1988 році! Досі до її думок прислухаються ледь не усі представники модної індустрії. Редакторка Vogue відома своєю сміливістю порушувати будь-які правила і приносити у fashion нові, гострі та свіжі ідеї.

На честь дня народження легендарної Анни Вінтур редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку влучних цитат про журналістику, розкіш, імідж та мотивацію.

Цитати Анни Вінтур

Про журналістику

"Багато хто говорить, що я одна з найвпливовіших жінок в Штатах, але це неправда. Я просто люблю свою роботу і все, що з нею пов'язано. Мій батько був редактором, мій брат був редактором – я сприйняла світ медіа як належне, без зайвого пафосу. І, якщо бути чесною, я рідко думаю про владу, яку дає ця професія. Що по факту дає ця влада? Хороший столик в ресторані?"

"Я вважаю, що важливо любити свою справу. Не просто думати, що це здорово, а вірити в це. Мене навчили тому, що треба вірити в важливість журналістики та комунікації і любити друковане слово".



Анна Вінтур / Getty Images

Про глянцевий журнал

"Якщо подивитися на будь-яку фотографію з глянцевого журналу поза контекстом, то вона розповість вам про те, що діється у світі, не менше, ніж перша смуга The New York Times".

Ми знаємо, що наші читачі цікавляться політикою. Ми знаємо, що вони цікавляться гендерними питаннями. Ми знаємо, що вони цікавляться світом, в якому ми живемо. Час виключно модних журналів пройшов,

– Анна Вінтур.

Про стиль

"Я не зраджую своєму каре з 14 років. Багато хто дорікає мене за це, насміхаються. Нехай! Головне – створити власний стиль, візитну картку. І нехай цей стиль буде унікальним для тебе і недосяжним для інших".



Анна Вінтур / Getty Images

Про моду

"З найпершого дня свого існування в 1892 році Vogue був журналом про суспільство. Він завжди відтворював час – через моду, в першу чергу. Мода – відмінний провідник, щоб розповісти історію про світ, в якому ми живемо".

Про характер

"Заведено вважати, що я та ще стерво і зі мною нелегко. Але ми працюємо з багатьма людьми вже 15 – 20 років. Якщо я дійсно така погана, вони тоді, мабуть, мазохісти"

Про красу

Ніхто не потворний. Ми всі особливі. Просто є різні рівні краси,

– Анна Вінтур.

Про стрес

"Я навчилася розуміти, що стрес нікому не допомагає. Ні людям, з якими ви працюєте, ні вам. Якщо у мене і є причини для стресу, то я тримаю їх при собі і нікому не показую. Затримуються зйомки, спізнюється модель, чи йде дощ – завжди є спосіб це пережити. Немає сенсу кричати на людей або засмучуватися. Ніхто в цьому не винен. Просто такі речі трапляються, ось і все".

Про самовдосконалення

"Працюйте над собою, вивчайте статті в інтернеті, ходіть в музеї і стажуйтеся. Мені подобається, коли в офісі є молоді асистенти; вони сповнені енергії, я проводжу з ними час і намагаюся переконатися, що вони мають повне уявлення про те, що ми робимо".

"Я дуже поважаю всіх талановитих людей, з якими працюю, тому що вони є кращими у своїй справі, вони дбають про те, що роблять і вкладають в це всі свої сили".