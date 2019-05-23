Антигламур по-українськи: Злата Огневич зняла ефектний кліп на покинутому заводі

Всі прихильники звикли переглядати гламурні ролики зірок, в яких вони демонструють розкішні вбрання. Однак Злата Огневич вирішила відійти від таких стереотипів та створила кліп "Солодка кара" на покинутому заводі.

Для зйомок артистка спільно з режисерами Денисом Манохою і Максимом Шелковниковим обрали завод у центрі Києва, який вже понад 20 років не функціонує. В обдертих приміщеннях з пилом Злата Огневич та її шоу-балет показали запальні танці, які вразили прихильників зірки.

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Окрім цього, у кліпі "Солодка кара" артистка акцентувала увагу на відсутності гриму і фальшивих гламурних декорацій, якими переповнене життя. Відтак у ролику Злати Огневич не знайти жодних гламурних стереотипів про зіркове відео. При цьому артистка вбрала топ з приталеними штанами і піджак oversize.

Сексуальна енергія людини – не в оголеному тілі! Вона в погляді, в рухах, в тих незрозумілих позитивних вібраціях, які ти відчуваєш, дивлячись на людину. Цю локацію ми вибрали тому, що я хочу донести: не варто прив'язуватися до речей, до обставин. Я люблю висловлювати те, що у мене всередині за допомогою себе самої, а не завдяки ідеальній картинці навколо,

– пояснила Злата Огневич.

Також у кліпі співачка уособлює спокій серед хаосу, що відбувається навколо неї на знімальному майданчику. Саме ця сюжетна лінія, за словами Злати Огневич, перегукується з емоційним станом закоханої людини, про яку співає артистка у пісні "Солодка кара".

Дивіться відео кліпу Злати Огневич "Солодка кара":