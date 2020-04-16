Антін Мухарський зізнався, що був за крок до самогубства: Це нормальний стан для митця

У період розлучення з дружиною Сніжаною Єгоровою українському шоумену судилося пережити складний стан фінансової та духовної кризи. Антін Мухарський відверто зізнався, що замислювався про самогубство, а кілька років судової тяганини називає пеклом.

У програмі "Кава з перцем" актор та музикант Антін Мухарський пригадав найскладніший період свого життя. 2015-го він розірвав шлюб з дружиною Сніжаною Єгоровою, з якою виховував трьох спільних дітей. Проте судова тяганина між екскоханими тривала понад чотири роки, які вдарили по чоловіку матеріальною та моральною скрутою.

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Згідно зі шлюбним контрактом, він мав виплачувати по одній тисячі доларів аліментів на кожну дитину тоді, коли курс валют зростав вдвічі ледь не щодня, а всі його проєкти були призупинені з початком війни. Це загнало Антіна Мухарського в боргову яму – понад 2,5 мільйони гривень.

Артист також пригадав, що одного ранку до помешкання його батьків увірвалися невідомі, щоб заарештувати частину нерухомості, яка перебувала у його власності. Тоді у матері та тата Антіна почалися проблеми зі здоров'я, а сам він усвідомив, що "це не на життя, а на смерть іде історія". На тлі пекельних стосунків з колишньою дружиною він ледь не завершив життя самогубством.

Це були чотири з половиною роки пекла. Ви знаєте, стан перманентного самогубства – це нормальний стан для митця. Один там якийсь нервовий зрив і ... А що? Ось йдеш по Московському мосту, стриб у воду, і все, закінчилося,

– розповів Мухарський.



Антін Мухарський / Фото: Facebook / Антін Мухарський

Шоумен зізнається, що найбільшим розчаруванням для нього стала втрата спілкування з дітьми. Впродовж останніх півтора року будь-які спроби зв'язатися з нащадками завершувалися невдало: контакти синів і доньок заблоковані.