Антипремії 2018: обрано автора найгіршої сцени сексу в літературі

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Обрано автора найгіршої сцени сексу в літературі 2018 року
Обрано автора найгіршої сцени сексу в літературі 2018 року / unsplash.com

Американський письменник Джеймс Фрей отримав премію за найгірший опис сцени сексу в літературі 2018 року.

Про це заявляє британське видання Literary Review, на сторінці якого можна прочитати цей уривок повністю.

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Ім'я переможця було оголошено у понеділок, 3 грудня, у Лондоні. Зазначається, що гості заходу дружньо підняли свої келихи за Джеймса.

Антипремію Bad Sex in Fiction Award Джеймс Фрей отримав за книгу "Катерина" (Katerina), у якому він описує кілька сексуальних сцен. Найбільше журі не сподобався текст, у якому оповідач Джей та його коханка Катерина займаються сексом у ванній в Парижі. На їхню думку, це описано настільки погано, що Фрей міг би виграти премію ще кілька разів.

Мета такої премії – привернути увагу до поганого опису сексу в сучасній літературі.

"Сліпучий приголомшливий нездоланний вибух білизни. О Боже... Я заплющую очі, видихаю... Я притуляюся до неї, обидва дихаємо важко, я все ще всередині неї, усміхаюся",  – йдеться в уривку.

джеймс фрей
Джеймс Фрей  – автор книги "Катерина"

Теги: LifeStyle Еротика Секс Книги Література Нагороди
Джерело: 24 канал
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