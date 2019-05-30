"Антитіла" представли новий хіт Symphony, створений з володарями Греммі Clean Bandit

Відомий український гурт "Антитіла", який розпочав великий гастрольний тур Україною, випустили новий сингл та кліп під назвою Symphony. Трек був створений спільно з відомим британським гуртом Clean Bandit, які у 2015 році удостоїлись премії Греммі.

Новий сингл було записано за ініціативою самих британців, які в рамках міжнародного проекту запропонували "Антитілам" створити українську версію пісні Symphony. Відтак, музиканти погодились та об'єднались з британцями задля створення "каверу" відомої пісні.

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Антитіла – Symphony (TBRG Open x Clean Bandit – Official Cover): дивитись відео онлайн

Режисером відеокліпу став Юджин, який привніс у британську композицію українських барв, додавши вітчизняні музичні інструменти. Зйомки відбувались у Києві, а постпродакшн здійснювала команда з HEADSHOT studio.

У нас було непросте завдання, зняти кліп на пісню Symphony, оригінал якої – це світовий хіт і на YouTube має 800 мільйонів переглядів. Було близько п'яти ідей, з яких ми зупинилися на найсміливішій,

– пояснив режисер, додавши, що вони вирішили показати залаштунки створення кліпу у самому відеокліпі.

Сам же Тарас Тополя, лідер гурту "Антитіла", додав, що для них такий досвід співпраці видався доволі цікавим, хоч і виникали певні труднощі через комунікацію на відстані. Але виконавець переконаний, що українська версія пісні сподобається не лише самим Clean Bandit, а й мільйонам українців.

Британці теж залишились задоволені спільною роботою, а один з учасників тріо Грейс Чатто поділився, що їм було приємно співпрацювати з гуртом "Антитіла": "Ми раді співпрацювати з гуртом і дізнаватися більше про людей і місця, які надихають їх на нові музичні експерименти. Для нас це цікавий досвід, тому ми з нетерпінням чекали на результат нашої спільної співпраці".

Що цікаво, першими новий хіт мали змогу почути львів'яни на великому концерті "Антитіл" на стадіоні "Арена Львів" 25 травня. Там же і розпочався великий стадіонний тур містами України. Близько двадцяти тисяч шанувальників позитивно оцінили пісню та подякували за неї бурхливими оплесками. Про яскравий репортаж з першого концерту гастрольного туру у Львові читайте тут.

Дивіться прем'єру Symphony гурту Антитіла у Львові: