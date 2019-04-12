"Антитіла" презентували новий кліп на пісню Hello: життя після апокаліпсису існує

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Гурт "Антитіла" представив кліп на пісню Hello
Гурт "Антитіла" представив кліп на пісню Hello / Instagram/ @antytila_official

Український гурт "Антитіла" не припиняє дивувати шанувальників. Днями музиканти презентували нову композицію та кліп, на який чекали всі, хто слідкували за їхніми відеороботами. Трек Hello став титульним у однойменному альбомі.

Представники гурту "Антитіла" повідомили про презентацію кліпу на офіційній сторінці в Facebook. Відео одразу ж з'явилося на YouTube-каналі колективу. У презентації часники гурту зазначили, що трек Hello став титульним у їхньому новому однойменному альбомі.

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Шанувальники чекали на цю відеороботу, оскільки вона є продовженням кліпу на пісню "Лови момент". У попередній музичній композиції фронтмен гурту Тарас Тополя хотів донести до слухачів, що світ насправді тендітний і крихкий, тому ми, люди, повинні оберігати Землю, адже вона – наш дім.

Пісня "Hello" – це титульна робота з альбому, над якою ми дуже довго працювали. Більше 30 варіантів зведення і мастерингу, Тарас Тополя чотири рази переписував текст, щоб максимально передати ту емоцію і той посил, які тут хочемо акцентувати. Тобто ми робили її такою, щоб вона повністю заслужила звання титульної композиції. Так, вона драматична. Так, вона досить тривожна. Але це наше життя і це ті речі, про які ми не маємо права мовчати,
– запевнили учасники гурту "Антитіла".

Новий кліп розпочинається з моменту апокаліпсису, на якому закінчився відеоролик на пісню "Лови момент".

Дивитися відеокліп "Антитіла" – Hello: відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини України Антитіла Музика
Джерело: LifeStyle 24
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