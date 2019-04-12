"Антитіла" презентували новий кліп на пісню Hello: життя після апокаліпсису існує
Український гурт "Антитіла" не припиняє дивувати шанувальників. Днями музиканти презентували нову композицію та кліп, на який чекали всі, хто слідкували за їхніми відеороботами. Трек Hello став титульним у однойменному альбомі.
Представники гурту "Антитіла" повідомили про презентацію кліпу на офіційній сторінці в Facebook. Відео одразу ж з'явилося на YouTube-каналі колективу. У презентації часники гурту зазначили, що трек Hello став титульним у їхньому новому однойменному альбомі.
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Шанувальники чекали на цю відеороботу, оскільки вона є продовженням кліпу на пісню "Лови момент". У попередній музичній композиції фронтмен гурту Тарас Тополя хотів донести до слухачів, що світ насправді тендітний і крихкий, тому ми, люди, повинні оберігати Землю, адже вона – наш дім.
Пісня "Hello" – це титульна робота з альбому, над якою ми дуже довго працювали. Більше 30 варіантів зведення і мастерингу, Тарас Тополя чотири рази переписував текст, щоб максимально передати ту емоцію і той посил, які тут хочемо акцентувати. Тобто ми робили її такою, щоб вона повністю заслужила звання титульної композиції. Так, вона драматична. Так, вона досить тривожна. Але це наше життя і це ті речі, про які ми не маємо права мовчати,
– запевнили учасники гурту "Антитіла".
Новий кліп розпочинається з моменту апокаліпсису, на якому закінчився відеоролик на пісню "Лови момент".
Дивитися відеокліп "Антитіла" – Hello: відео