Антоніо Бандерас розкритикував Хайді Клум за її поведінку: несподівані деталі

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Антоніо Бандерас розкритикував поведінку Хайді Клум
Антоніо Бандерас розкритикував поведінку Хайді Клум / www.vip.de

Американська модель Хайді Клум привертає чималу увагу користувачів мережі та ЗМІ. Однак не всі витівки зірки на світських заходах її колеги сприймають схвально. Так, Антоніо Бандерас розкритикував поведінку закоханої моделі.

Як відомо, в останні дні 2018 року 45-річна Хайді Клум заручилась із 29-річним музикантом Томом Каулітцем. Пара не приховує своїх почуттів навіть під час публічних виходів. Відтак Хайді та Том частенько обіймаються перед камерами, цілуються та жартують один з одним. 

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Така поведінка зірки зачаровує всіх її прихильників, які очікують на появу закоханих на червоних доріжках. Однак колеги Хайді Клум у шоу-бізнесі аж ніяк не хочуть бачити такі ніжності.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

Як повідомляє WHO Magazine, голлівудський актор Антоніо Бандерас гостро розкритикував поведінку Хайді Клум та Тома Каулітца. Знаменитий красень уникав пару на червоній доріжці "Золотого глобуса 2019" через їх надмірну романтичність. Антоніо Бандерас порівняв поведінку зірок з еротичним шоу – піп-шоу. 

На таку критику Хайді Клум наразі не відреагувала. Водночас модель продовжила публікувати кумедні та романтичні кадри із закулісся "Золотого глобуса" у своєму блозі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд Хайді Клум Золотий глобус
Джерело: Lifestyle
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