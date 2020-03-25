Антоніо Бандерас розповів, що карантин розлучив його з коханою

Знаменитий іспанський актор, зірка "Зорро" Антоніо Бандерас розповів, що через спалах коронавірусу у світі залишився сам. Його дружина Ніколь Кемпел перебуває з рідними в Швейцарії, а сам актор – в Іспанії.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, не лише забирає здоров'я та життя людей, а й розлучає закоханих. Так, Антоніо Бандерас та Ніколь Кемпел через оголошення карантину опинилися у двох ріхних країнах і невідомо, коли зможуть побачитися. Днями актор, перебуваючи вдома, дав інтерв'ю телешоу El Hormiguero, в якому розповів свою історію. Про це повідомляє видання El Pais.

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Антоніо був у Мадриді на зйомках фільму, та після новини про карантин самоізолювався у своєму маєтку в Малазі. Його дружина в той час залишилася з рідними в Женеві. Чоловік зізнався, що почувається, як Робінзон Крузо. На карантині він вирішив присвятити час домашнім справам.

Я вичистив кухню, завантажив пральну машину і приготував їжу, зокрема, рис, який не шкідливий для мене. Живу, як справжній Робінзон Крузо,

– розповів Бандерас.

59-річний актор зізнався, що непокоїться через свій бізнес. Він зазначив, що багато підприємств зазнає великих збитків. Також він належить до тієї групи людей, які перебувають в зоні ризику зараження.

Зазначимо, станом на 25 березня у всьому світі зафіксували 435 366 випадків вірусної пневмонії, яку спричинив коронавірус. Серед них підтвержено 19 618 смертей, а 111 870 людей повністю одужали. В Україні підтвердили 113 випадків інфікування та 4 смерті. Одному пацієнту вдалося виздоровіти. Громадян закликають залишатися вдома та дотримуватися правил, які допоможуть зменшити ризик захворювання.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу