Антоніо Бандерас зізнався, що мріє завершити акторську кар'єру

Іспанський актор Антоніо Бандерас є одним із найпопулярніших зірок Голлівуду. 58-річний красень і досі закохує в себе тисячі прихильниць та береться за складні ролі. Однак, як зізнався Антоніо Бандерас, акторську кар'єру він би залюбки завершив.

Антоніо Бандерас був запрошеним гостем Каннського кінофестивалю, який тривав з 14 до 25 травня. Під час кіноподії актор презентував фільм Педро Альмодовара "Біль і слава" (Dolor y gloria). Про співпрацю з режисером та кар'єру він розповів у програмі "Світське життя".

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Хоч вірте, хоч ні – наша дружба жодним чином не впливає на робочі моменти! Педро – дуже вимогливий, сильний режисер, з ним нелегко працювати, адже він не дає тобі змоги почуватися комфортно перед камерою! Це болючий процес. Ти не маєш жодної підтримки поруч, ти ніби заблукав у джунглях – ось на що схожа співпраця з Альмодоваром!

– поділився актор.

У кінострічці "Біль і слава" Антоніо Бандерас зіграв роль режисера, який вирішує завершити свою кар'єру. Відтак у коментарі Каті Осадчій він зізнався, що мріє колись зробити так само.

"Не зовсім, я все ж таки хотів би бути митцем, але, можливо, митцем іншого типу. У кінопрофесії, аби щось створити, тобі потрібні 150-200 людей довкола тебе. Кожному з них ти маєш платити зарплатню, адже вони повинні на щось жити. А якщо ти, приміром, письменник чи художник, усе що тобі потрібно – це ручка та папір. Ти можеш лягти під деревом і робити те, що тобі подобається. Тобі ніхто більше не потрібен. Ось про це я інколи мрію", – розповів Антоніо Бандерас.

На Каннському кінофестивалі актор здобув бажану нагороду. Однак, як переконує Антоніо Бандерас, не потрібно думати про нагороди, щоб потім не розчаровуватись. Більшу відзнаку він отримує від глядачів. які аплодували його майстерності.

Ніколи не треба думати про нагороди. Очікування – це причина всіх розчарувань! Після нашої прем’єри, овації глядачів тривали 12-13 хвилин! Ви знаєте, я давно в цій професії, понад 40 років. Я став актором ще до того, як ви народилися, моя дорога колего, і ось коли ти стоїш там упродовж 12 хвилин, не знаючи, що робити, поки люди аплодують – таке не щодня трапляється! Я дуже вдячний глядачам!

– додав Антоніо Бандерас.

фільм "Біль і слава" вже вийшов у світовий прокат. Українські кіномани зможуть переглянути кінострічку за участю Антоніо Бандераса з 18 червня.

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