Апельсини з оливками і перцем чилі: рецепт новорічної закуски

Якщо ви прагнете урізноманітнити новорічне меню, та не знаєте, як це зробити – кулінар Євген Клопотенко поділився оригінальним рецептом святкової закуски. Апельсини з оливками і перцем чилі зможуть здивувати ваших гостей.

За словами Євгена Клопотенка, смак страви буде кисло-солодким та трішки гострим. І хоч назва закуски звучить досить незвично, насправді апельсини з оливками і перцем чилі можуть посмакувати найзатятішим гурманам. Кулінар поділився рецептом страви, дві порції якої обійдуться українцям у 28 гривень.

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Як приготувати апельсини з оливками і перцем чилі (рецепт закуски):

Інгредієнти:

апельсин – 2 шт.;

оливки – 10 шт.;

перець чилі (пластівці) – 10 г;

оливкова олія – 15 мл;

м'ята – гілочка.

Апельсин очистіть від шкірки та поріжте кільцями. Дуже важливо максимально ретельно очистити фрукт від білої оболонки, оскільки вона може додати гірчинки до смаку страви.

Викладіть цитрусовий на тарілку і трішки посипте його перцем чилі. Викладіть на фрукти оливки та м'яту. Полийте все оливковою олією.