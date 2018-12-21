Апельсини з оливками і перцем чилі: рецепт новорічної закуски
Якщо ви прагнете урізноманітнити новорічне меню, та не знаєте, як це зробити – кулінар Євген Клопотенко поділився оригінальним рецептом святкової закуски. Апельсини з оливками і перцем чилі зможуть здивувати ваших гостей.
За словами Євгена Клопотенка, смак страви буде кисло-солодким та трішки гострим. І хоч назва закуски звучить досить незвично, насправді апельсини з оливками і перцем чилі можуть посмакувати найзатятішим гурманам. Кулінар поділився рецептом страви, дві порції якої обійдуться українцям у 28 гривень.
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Як приготувати апельсини з оливками і перцем чилі (рецепт закуски):
Інгредієнти:
апельсин – 2 шт.;
оливки – 10 шт.;
перець чилі (пластівці) – 10 г;
оливкова олія – 15 мл;
м'ята – гілочка.
Апельсин очистіть від шкірки та поріжте кільцями. Дуже важливо максимально ретельно очистити фрукт від білої оболонки, оскільки вона може додати гірчинки до смаку страви.
Викладіть цитрусовий на тарілку і трішки посипте його перцем чилі. Викладіть на фрукти оливки та м'яту. Полийте все оливковою олією.