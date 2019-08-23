Апетитна Демі Роуз похизувалася грудьми та сідницями на гарячих фото з відпочинку

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Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Відома британська фотомодель Демі Роуз, знімки якої щоразу, здається, сягають найвищої форми сексуальності, змогла вкотре зачарувати свою багатомільйонну аудиторію. На свіжих світлинах з відпочинку 24-річна Insta-діва знову похизувалася своїми принадами.

Оскільки основною платформою просування для Демі Роуз є Instagram, то всі сексапільні світлини вона оперативно публікує на своїй сторінці. Так, нові фото з відпочинку на Балі пишногруда британка показала своїх прихильникам у соціальній мережі.

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На фото зваблива Демі Роуз позує на фоні красивих джунглів, лежачи на гамаку. Для спекотного балійського дня вона обрала коричневий сексуальний купальник з принтом пітона, а голову прикрасила красивим аксесуаром у стилі бохо. 24-річна модель позувала, обравши для себе найкращий ракурс. Вона акцентувала увагу на пишні груди та стегна, повернувшись до камери стороною.

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

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Теги: LifeStyle Еротика Новини LifeStyle
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