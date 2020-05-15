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Marvel по-українськи: у мережі презентували трейлер супергеройського фільму Apple Man

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Apple Man 2020 – перший український фільм про супергероїв
Перший український фільм про супергероїв / Пресслужба

Кіноіндустрія в Україні блискавично розвивається. Після успішних драм та комедій вітчизняні режисери вирішили зняти перший супергеройський фільм, який отримав назву Apple Man. Наразі у мережі опублікували трейлер та кадри кінострічки.

Режисером фільму Apple Man став Василь Москаленко. У фесбуці він розповів, що кінострічку зняли під час карантину, не покидаючи квартири. Сам проєкт має показати всій вітчизняній кіноіндустрії, що навіть фільми у стилі Marvel можна зробити в час пандемії.

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"Багато моїх знайомих у галузі кіно, як в Україні, так і в Голлівуді, через карантин втратили будь-яку надію на творчу самореалізацію. Проєкт Apple Man – це спроба надихнути колег залишатися креативними навіть у такі важкі часи. Приклад, як можна знімати кіно, не порушуючи правил карантину", – розповів Василь Москаленко. 

Сюжет супергеройського фільму Apple Man режисер вирішив створити у комедійному стилі. Головний герой кінострічки – Людина-Яблуко, який отримав додаткові сили в результаті секретного експерименту ЦРУ. Тепер йому потрібно протистояти лиходію, який прагне знищити Всесвіт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Apple-Man (@appleman_movie)

Цікаво, що всі ролі, а їх 12, зіграв сам Василь Москаленко. Створити ефектні кадри йому допомагав оператор Володимир Кратінов. Все, що знадобилось авторам фільму, – це всього лише кімната на 15 квадратних метрів та костюми, що створювались у ході зйомок Apple Man. 

Відомо, що реліз кінострічки запланований на літо 2020 року. Фільм Apple Man вийде з українською та англійською озвучкою. 

Дивіться трейлер до фільму Apple Man: відео

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Кіно
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