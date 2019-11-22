Apple скасував прем'єру фільму "Банкір" через секс-скандал: подробиці

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Прем'єра біографічної драми "Банкір" повинна була відбутися на відомому фестивалі Американського інституту кіномистецтва напередодні, 21 листопада. Однак компанія Apple скасувала дебютний показ стрічки через реального сина головного героя, який постав у центрі секс-скандалу.

Про секс-скандал, через який прем'єра фільму "Банкір" не відбулася пише видання The Hollywood Reporter.

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За сюжетом, події біографічного фільму розповідають про Бернарда Гаррета, темношкірого бізнесмена, який у 1960-х роках найняв на роботу світлошкірого чоловіка і довірив йому управляти своїми фінанси. Проте через сина головного героя, Бернарда Гаррета-молодшого, який виступив співпродюсером картини, реліз скасували.

Річ у тім, що його зведені сестри Синтія і Шейла Гарретт звинуватили свого зведеного брати, який старший від них на 15 років, у сексуальному насильстві. Вони зазначили, що довгий час жили разом з ним в одному будинку і саме тоді їхній родич домагався їх і жорстоко з ними поводився.

Також дівчата заявили, що у фільмі "Банкір" реальна історія спотворена таким чином, аби не згадувати про них і їхню матір, а лише про першу дружину Бернарда Гаррета.

Ми придбали" Банкіра "на початку цього року, оскільки нас вразила захоплива та пізнавальна історія фільму про соціальні зміни і фінансову грамотність. Але минулого тижня нам стали відомо про деякі проблеми, пов'язані з фільмом. Нам, разом з режисерами, потрібен деякий час, щоб розв'язати ці питання і визначити подальші кроки,
– заявили представники компанії Apple.

"Банкір": дивитися трейлер до біографічного фільму 

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Секс-скандал
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