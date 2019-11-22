Apple скасував прем'єру фільму "Банкір" через секс-скандал: подробиці

Прем'єра біографічної драми "Банкір" повинна була відбутися на відомому фестивалі Американського інституту кіномистецтва напередодні, 21 листопада. Однак компанія Apple скасувала дебютний показ стрічки через реального сина головного героя, який постав у центрі секс-скандалу.

Про секс-скандал, через який прем'єра фільму "Банкір" не відбулася пише видання The Hollywood Reporter.

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За сюжетом, події біографічного фільму розповідають про Бернарда Гаррета, темношкірого бізнесмена, який у 1960-х роках найняв на роботу світлошкірого чоловіка і довірив йому управляти своїми фінанси. Проте через сина головного героя, Бернарда Гаррета-молодшого, який виступив співпродюсером картини, реліз скасували.

Річ у тім, що його зведені сестри Синтія і Шейла Гарретт звинуватили свого зведеного брати, який старший від них на 15 років, у сексуальному насильстві. Вони зазначили, що довгий час жили разом з ним в одному будинку і саме тоді їхній родич домагався їх і жорстоко з ними поводився.

Також дівчата заявили, що у фільмі "Банкір" реальна історія спотворена таким чином, аби не згадувати про них і їхню матір, а лише про першу дружину Бернарда Гаррета.

Ми придбали" Банкіра "на початку цього року, оскільки нас вразила захоплива та пізнавальна історія фільму про соціальні зміни і фінансову грамотність. Але минулого тижня нам стали відомо про деякі проблеми, пов'язані з фільмом. Нам, разом з режисерами, потрібен деякий час, щоб розв'язати ці питання і визначити подальші кроки,

– заявили представники компанії Apple.

"Банкір": дивитися трейлер до біографічного фільму