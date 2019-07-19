Арешт A$AP Rocky в Швеції: репера ще на тиждень залишать під вартою

Американський репер A$AP Rocky вже 2 тижні перебуває у в'язниці Стокгольма. 19 липня стало відомо про подальший хід справи артиста.

У виданні Aftonbladet повідомили, що прокурор Окружного суду Стокгольма добився продовження арешту Ракіма Маєрса (справжнє ім'я репера) до 25 липня. Наразі слідство продовжується.

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Відомо, що у столицю Швеції також прибув заступник держсекретаря США Карл Ріш. А питанням ув'язнення репера також займається держсекретар Майк Помпео і президент США Дональд Трамп. До справи A$AP Rocky політики підключились за проханням світської левиці Кім Кардашян, яка останні місяці активно займається юриспруденцією.

Що відомо про арешт A$AP Rocky?

Зірка репу перебував у Швеції в Стокгольмі в рамках концертного туру по Європі. Репера та його трьох членів гастрольної команди ввечері 2 липня затримали за підозрою у нападі на двох чоловіків. Відповідне відео нападу з'явилось на порталі TMZ. За версією самого A$AP Rocky, невідомі були під дією наркотичних речовин. Вони стежили за репером та командою впродовж чотирьох кварталів, звинувачували, що ті зламали їхні навушники, а згодом почали приставати до дівчат, що йшли повз всіх учасників інциденту. Відтак репер та його друзі начебто заступились за них і так стали учасниками бійки.

Сам A$AP Rocky в перші дні свого затримання опублікував два відеоролики, в першому з яких показав початок інциденту, де невідомі наривались на бійку, в той час як охоронець намагався їх заспокоїти, а в іншому звернувся до прихильників та розповів деталі прикрого випадку.

5 липня A$AP Rocky заарештували та пообіцяли тримати під вартою до 19 липня, щоб пред'явити офіційні звинувачення музиканту. Адвокати репера продовжують оскаржувати рішення, однак всі найближчі концерти по Європі довелось відмінити, включно і з виступом 13 липня на українському Atlas Weekend.