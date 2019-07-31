Архітекторка створює реалістичні ілюстрації помешкань з кіно: фото

Архітекторка з Болгарії Боряна Ілієва, яка спеціалізується на кресленнях планувань квартир та будинків має незвичне захоплення.

У своєму Instagram мисткиня ділиться вражаюче деталізованими плануваннями житла, які легко впізнати.

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Все тому, що це квартири чи будинки, якими вони були у відомих фільмах та серіалах.

Художниця відтворює відомі помешкання до найменших деталей з особливостями планування, інтер'єру, колірної гами тощо.

У соцмережах роботи Боряни Ілієвої можна знайти на сторінках проекту Floor Plan Croissant.

Архітекторка створює малюнки інтер'єрів кімнат з відомих фільмів: дивіться фото