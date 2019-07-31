Архітекторка створює реалістичні ілюстрації помешкань з кіно: фото
Архітекторка з Болгарії Боряна Ілієва, яка спеціалізується на кресленнях планувань квартир та будинків має незвичне захоплення.
У своєму Instagram мисткиня ділиться вражаюче деталізованими плануваннями житла, які легко впізнати.
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Все тому, що це квартири чи будинки, якими вони були у відомих фільмах та серіалах.
Художниця відтворює відомі помешкання до найменших деталей з особливостями планування, інтер'єру, колірної гами тощо.
У соцмережах роботи Боряни Ілієвої можна знайти на сторінках проекту Floor Plan Croissant.
Архітекторка створює малюнки інтер'єрів кімнат з відомих фільмів: дивіться фото
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Джерело: 24 канал
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