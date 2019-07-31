Архітекторка створює реалістичні ілюстрації помешкань з кіно: фото

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Художниця з Болгарії створює ілюстрації помешкань з фільмів та серіалів
Художниця з Болгарії створює ілюстрації помешкань з фільмів та серіалів / Facebook/FPlanCroissant

Архітекторка з Болгарії Боряна Ілієва, яка спеціалізується на кресленнях планувань квартир та будинків має незвичне захоплення.

У своєму Instagram мисткиня ділиться вражаюче деталізованими плануваннями житла, які легко впізнати.

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Все тому, що це квартири чи будинки, якими вони були у відомих фільмах та серіалах.

Художниця відтворює відомі помешкання до найменших деталей з особливостями планування, інтер'єру, колірної гами тощо. 

У соцмережах роботи Боряни Ілієвої можна знайти на сторінках проекту Floor Plan Croissant.

Архітекторка створює малюнки інтер'єрів кімнат з відомих фільмів: дивіться фото

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Дизайн Ідеї для інтер'єру Декор і дім Голлівуд Кіно Новини нерухомості
Джерело: 24 канал
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